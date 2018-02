Je to vždycky zpestření, my Češi si navzájem přejeme, říká Pastrňák po zápase mezi Calgary a Bostonem

První třetinu sice prohráli, ale pak už byli na ledě lepším týmem. Boston porazil Calgary 5:2. Zaslouženě, zhodnotil David Pastrňák v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Mimo něj se v dresu domácích představil David Krejčí. Na straně soupeřů pak nastoupili útočník Michael Frolík a brankář David Rittich. Rozhovor Boston 7:55 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák | Foto: Tim Fuller-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Jak byste zhodnotil zápas proti Calgary?

Přijelo Calgary, které v poslední době hraje dobře, ale my jsme se snažili soustředit na sebe. Myslím si, že i když se nám úplně nepovedla první třetina, tak další dvě jsme hráli hodně dobře. Vyhráli jsme zaslouženě.

Je to jiné, když proti vám v týmu hrají dva Češi? Jeden z toho v brance. Vnímáte nějaký rozdíl?

Je to vždycky zpestření, my Češi si navzájem přejeme. Doufejme, že bude jenom přibývat Čechů v NHL, abychom se potkávali víc a víc.

Big Zee with the swish from downtown. #NHLBruins pic.twitter.com/clNzGQY9Ov — Boston Bruins (@NHLBruins) 14 February 2018

Jste nyní druzí ve východní konferenci. Myslíte si, že máte dobře našlápnuto do play-off?

Teď poslední dobou hrajeme dobrý hokej. Máme tady super partu a myslím si, že máme dobrý mix mladých a starších hráčů, kteří nás vedou. Samozřejmě my nekoukáme moc daleko, chceme jít od zápasu k zápasu. Uvidíme, kam až dojdeme.

Cítíte na sebe větší tlak od té doby, kdy jste v Bostonu podepsal šestiletý konrakt?

To vůbec ne. Už jsem braný trochu jinak než první, nebo druhý rok. Teď už je to tady můj čtvrtý rok. Trenéři už mě berou trochu jinak. Snažím se hrát svůj hokej, abych pomohl, co nejvíce týmu.

A v Bostonu byste chtěl zůstat?

Ano, mám to tady rád. Jsem rád, že jsem to tady podepsal na šest let a můžu se tady trochu zabydlet.