Rittich zavinil gól, pak děkoval spoluhráči, Radil skóroval potřetí v řadě

Brankář David Rittich 32 zákroky podpořil výhru Calgary 3:2 v prodloužení na ledě Philadelphie. V utkání nedošlo na souboj českých gólmanů, protože se Michal Neuvirth v minulém zápase s Carolinou zranil a Flyers ho budou pár dní postrádat. Lukáš Radil završil výhru San Jose nad nejlepším týmem NHL. Philadelphia 7:16 6. 1. 2019 (Aktualizováno: 7:53 6. 1. 2019)

Calgary dvakrát prohrávalo. Rittich, který předchozí dva zápasy vynechal kvůli drobnému zranění, byl u prvního gólu bez šance, ale při druhém zpytoval svědomí.

Český gólman vyjel za nahozeným pukem do levého kruhu a chtěl ho odehrát ven z pásma, ale u mantinelu v prostoru u modré čáry ho zachytil Travis Konecny. Útočník Philadelphie překonal rozhozeného Ritticha a dostal tým ve 46. minutě do vedení 2:1.

„Udělal jsem chybu, která nám málem ztratila zápas. Musel jsem hrát puk a stalo se tohle. Když se to stane jednou za čas, není to zlé. Kdyby se mi to dělo každý zápas, bylo by to špatné,“ řekl po zápase David Rittich zámořským novinářům.

Ritticha zachránil Matthew Tkachuk, který v 56. minutě vyrovnal a v prodloužení připravil v přečíslení dva na jednoho vítěznou trefu pro T. J. Brodieho. Philadelphia prohrála pošesté v řadě.

„Když Matthew vyrovnal, řekl jsem mu: ‚Díky brácho, miluju tě.‘ Nebo něco takového. Neměli jsme dobrý začátek, ale pak jsme začali líp bruslit a víc hrát v útočném pásmu. Dostali jsme se do šancí a dali jsme góly,“ těšilo Ritticha.

Potřetí za sebou skóroval útočník San Jose Sharks Lukáš Radil. Čáslavský hokejista rychlou dorážkou v 53. minutě pojistil vítězství San Jose Sharks nad Tampou 5:2. Žraloci tak porazili nejlepší tým celé NHL.

David Pastrňák, který si připsal v předchozích dvou zápasech shodně gól a asistenci, vyšel tentokrát naprázdno. Boston ale i bez jeho příspěvku udolal Buffalo 2:1.

NHL:

Philadelphia - Calgary 2:3 v prodl., Ottawa - Minnesota 3:4, Boston - Buffalo 2:1, Toronto - Vancouver 5:0, Florida - Columbus 3:4 v prodl., St. Louis - NY Islanders 3:4, Montreal - Nashville 1:4, Los Angeles - Edmonton 4:0, utkání San Jose - Tampa Bay se ještě hraje.