Místo farmy obhajování Stanley Cupu. Jaškina si z listiny volných hráčů stáhl Washington

Útočník Dmitrij Jaškin se v NHL stěhuje ze St. Louis do Washingtonu. Letošní vítěz Stanleyova poháru získal českého hokejistu z listiny volných hráčů, kam jej Blues museli zařadit před plánovaným přesunem na farmu do San Antonia do nižší AHL.

Washington 18:40 2. října 2018