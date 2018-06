Do NHL bylo letos draftováno 11 Čechů. Jistotu, že si nejslavnější soutěž zahrají, nemají

Celkem jedenáct českých jmen zaznělo v Dallasu na letošním draftu NHL. Druhý největší počet Čechů ve výběru od roku 2003 může naznačovat zvýšený zájem zámoří o českou školu, nikde ale není psáno, že se všech jedenáct do NHL opravdu dostane. Dallas 9:46 24. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Martin Kaut si obléká dres svého nového klubu Colorado Avalanche. | Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V řadě případů povede cesta do nejslavnější soutěže světa přes farmu nebo přes jiné kluby. New York Islanders, kteří si ze 72. pozice zvolili ve třetím kole Jakuba Škarka, ho nejspíš nechají příští rok ještě v Lahti, kam měl Škarek namířeno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do NHL bylo letos draftováno 11 Čechů. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Lörincze.

Už teď ho ale čeká nováčkovské kempy. „Zítra odlétám na kemp. Mám být v New Yorku, takže se bude asi všechno odvíjet od kempu. Ale věřím, že to pro mě bude dobré oboje, i kdybych měl zůstat v Americe nebo ve Finsku. Takže to bude výborné a pro mě bude nejdůležitější chytat co nejvíc zápasů,“ řekl Radiožurnálu Škarek.

O osudu Jakuba Škarka bude spolurozhodovat i protřelý manažer Lou Lamoriello, který je známý svými leckdy hodně konzervativními požadavky a tvrdými metodami.

Jakub Škarek se toho ale nebojí. „Na best frázích jsem spíš četl od Patrika Eliáše, že ho měl v New Jersey, že je to přísnější pán. Myslím si, že je to potřeba mí v organizaci někoho, kdo je takhle tvrdší a má výsledky. Takže určitě svou práci dělá výborně a myslím si, že v Islanders ví, proč ho tam mají,“ dodává Škarek.

I tahle slova naznačují, že jsou mladí hokejisté připraveni na všechno. I dál je budou zastupovat agentury, podle hráčského agenta Michala Leimbergera půjde teď při jednání spíš o to, aby se nastavily férové podmínky.

Velké nároky zatím mladíci nemají. „Není to úplně asi v pozici, že by si osmnáctiletý kluk kladl požadavky. Myslím si, že tam bude převažovat pokora. Samozřejmě není to o tom, že by se měli ‚prodat levně‘,“ popsal Leimberger.

Právě zmiňovaná pokora třeba Jakubu Škarkovi nebo Filipu Zadinovi nechybí, stejně jako chuť se o NHL porvat.