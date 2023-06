Maminka chce, abych hrál někde, kde je teplo. Vysněný klub nemám, hlásí před draftem NHL Šalé

V noci na středu se některým hokejistům otevřou dveře do NHL. Předpokládanou jedničkou draftu je kanadský útočník Connor Bedard. V prvním kole výběru mladých hráčů by ale mohli být i dva čeští hokejisté. Brno 16:42 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eduard Šalé má podle zveřejněných žebříčků největší šanci v letošním draftu NHL | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Draft bude určitě skvělá zkušenost, moc se na něj těším. Spíš to ale beru jako ohodnocení mé dosavadní práce. Vím, že je přede mnou ještě spoustu dřiny a pokud si chci jednou zahrát v NHL, tak se musím zlepšovat a podávat skvělé výkony,“ uvědomuje si hokejový brankář Michal Hrabal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, v jaké pozici jsou čeští hokejisté před draftem NHL

Na letošní draft NHL odletěl osmnáctiletý gólman s rodinou. „Sestra, máma i táta na mě měli obrovský vliv. Hodně toho se mnou prošli a doufám, že si dva dny v Nashvillu užijeme,“ těší se Hrabal.

V Nashvillu už je se svojí rodinou i Eduard Šalé. Útočník brněnské Komety by podle všech zveřejněných žebříčků měl být nejvýše postaveným českým hokejistou na letošním draftu.

„Je možné, že budu z Česka prvním draftovaným, ale jinak se na to nedívám. Půjdu si to užít, protože vím, že už se to nikdy nebude opakovat. Přímo na místě to bude mít ještě jinou atmosféru, než kdybych se na to díval doma v televizi. Je to pro mě první velký krok v kariéře. Pro každého menšího kluka je to sen,“ říká útočník Šalé.

PM's @NHLDraftRanking

2023 FINAL RANKING ⚡️



TIER 1 - Top of the lineup [1-20]



0️⃣1️⃣ Connor Bedard, RC



0️⃣2️⃣ Adam Fantilli, LC

0️⃣3️⃣ Dalibor Dvorsky, LC

0️⃣4️⃣ Daniil But, RW

0️⃣5️⃣ David Reinbacher, RD

0️⃣6️⃣ Zach Benson, LW

0️⃣7️⃣ Dmitri Simashev, LD

0️⃣8️⃣ Leo… pic.twitter.com/QdpKv0sq77 — PM's @NHLDraftRanking™⚡️ (@NHLDraftRanking) June 26, 2023

Šalé dokonce může snít o tom, že bude vybrán už v první desítce. Reálnější je ale pozdější volba, protože osmnáctiletý útočník v lednu neodešel proti očekávání do kanadské juniorské ligy. To, že zůstal v Kometě Brno, mohlo uškodit jeho pozici na draftu.

„Nemám žádný extra stres kvůli tomu, na jaké pozici bych měl být. I tak je to úspěch a samozřejmě si to budu užívat. Nemám vysněný klub, ale třeba požadavek maminky je, aby to bylo někde, kde bude teplo. Hlavně bych chtěl odejít někam, kde by se dalo dobře uchytit a zahrát si NHL,“ ujišťuje Šalé.

Šance brankáře Hrabala

V prvním kole letošního draftu by mohlo zaznít i jméno Michala Hrabala. U něj se experti kanadské televize Sportsnet Jason Bukala a Sam Cosentino shodli, že bude nejvýše postaveným brankářem letošního draftu.

Galavečer NHL ovládl favorizovaný McDavid, získal čtyři ceny. Pastrňák na trofeje nedosáhl Číst článek

Pokud budou mít pravdu, tak se Hrabal stane po Marku Schwarzovi teprve druhým českým brankářem, který byl vybrán v prvním kole.

„V průběhu sezony i teď těsně před draftem jsem se bavil se skoro všemi zástupci klubů NHL, za což jsem hodně rád. Vysněný ani nijak extra oblíbený klub v NHL nemám. Vím, jak Kanada žije hokejem, takže by mi vůbec nevadilo být součástí jejich kultury. Přál bych si tým, který to se mnou bude myslet vážně a zajímat se o můj rozvoj,“ říká osmnáctiletý odchovanec pražské Sparty, který naposledy působil v nižší zámořské soutěži v týmu Omahy.

Jaký klub si vybere Hrabala, Šalého, ale i další hokejisty se fanoušci dozví v noci na středu. Draft NHL startuje v Nashvillu hodinu po půlnoci českého času.