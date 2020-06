Jedničku draftu NHL si vybere tým vyřazený v předkole Stanley Cupu. Favoritem je mladík z Kanady

Jedničku letošního draftu NHL si vybere jeden z osmi klubů, který vypadne v předkole bojů o Stanleyův pohár. Rozhodla o tom páteční loterie. O tom, který z celků bude mít právo první volby, rozhodne druhé kolo losování po odehrání kvalifikace a osmička kandidátů bude mít shodnou šanci 12,5 procenta. Hlavní favoritem na pozici jedničky je kanadský útočník Alexis Lafreniere z Rimouski z QMJHL. New York 9:32 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexis Lafreniere | Zdroj: Reuters

Druhou volbu draftu získalo Los Angeles a třetí přijde na řadu Ottawa, která tuto pozici získala v polovině září 2018 v rámci výměny za švédského obránce Erika Karlssona od San Jose.

„Jsme nadšení, je to vzrušující okamžik pro L.A. Kings. Dává nám to možnost získat hokejistu, který bude mít blízko k tomu, aby byl připraven hrát NHL,“ řekl prezident klubu z Los Angeles Luc Robitaille. Kings byli čtvrtým nejhorším celkem nedohrané základní části NHL a měli šanci 9,5 procenta na první pozici a na druhou o jednu desetinu vyšší.

„Pro Senators a naše fanoušky je skvělé mít výběry číslo 3 a 5. Draftujeme dva hráče, kteří by se měli stát v dalších letech platnými členy našeho týmu,“ prohlásil generální manažer Ottawy Pierre Dorion.

Čtvrté místo patří Detroitu, jenž měl jako nejhorší celek nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru před loterií největší šanci 18,5 procenta na volbu jedničky. „Nejsem překvapený. Měli jsme šanci 18,5 procenta na první pozici a osmička týmů z play off měla dohromady 24,5 procenta,“ uvedl generální manažer Detroitu Steve Yzerman.

„Tohle je teprve začátek. Ještě stále nejsem draftovaný a budu si muset nějaký čas počkat. Užiju si ho s rodinou a přáteli a budu čekat, co se stane. Z loterie jsem nadšený,“ prohlásil Lafreniere, jemuž stále zbývá šestnáct možností, kde by mohl působit.

Zářil v Ostravě a Třinci

Osmnáctiletý talent, který byl na přelomu roku vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa dvacítek v Ostravě a Třinci, si v uplynulé sezoně QMJHL připsal v 52 zápasech 112 bodů za 35 branek a 77 asistencí. Získal ceny pro vítěze produktivity, nejužitečnějšího hráče i největší osobnost.

Podruhé za sebou se stal nejlepším hráčem CHL. Tuto cenu získal dvakrát jako druhý hokejista v historii po bývalém centrovi Rimouski a současném kapitánovi Pittsburghu Sidneym Crosbym (2004 a 2005).

Pátá volba patří opět Ottawě, šestá Anaheimu, sedmá New Jersey a osmá Buffalu. Pořadí na čtvrté až osmé pozici bylo určeno podle procentuálního bodového zisku z nedohrané základní části. Stejně tak tomu bude na 9. až 15. místě z klubů vyřazených v předkole, které nebudou mít to štěstí, že je loterie neurčí na první volbu. Výběry na 16. až 31. pozici určí výsledky play off.

Pro předkolo play off jsou ve Východní konferenci už určeny dvojice Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus a v Západní Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota a Calgary - Winnipeg. Přímo do play off postoupily nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia) i Západu (St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas).

Změna termínu

Draft NHL se měl původně konat v pátek a v sobotu v Montrealu, ale kvůli pandemii koronaviru byl odložen na neurčito. Uskuteční se až po skončení play off, jehož začátek ještě není stanoven. Přípravné kempy mají začít 10. července.

Komisionář NHL Gary Bettman během loterie prohlásil, že ligy nyní pracuje na tom, aby se hokejisté vrátili do svých klubů, podstoupili testy na nemoc covid-19 a připravili se na pokračování sezony.

„Myslím, že při vrcholu pandemie jsme měli 17 procent hráčů mimo Severní Ameriku a 56 procent jich bylo mimo místa, kde mají kluby,“ řekl Bettman pro NBC. NHL má teprve určit dvě města, kde se soutěž dohraje. Ve hře by měly být Chicago, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles a Toronto.