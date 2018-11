Chytil skóroval ve čtvrtém zápase za sebou, zařídil vítězství Rangers nad Dalasem

Útočník New York Rangers Filip Chytil vstřelil rozhodující gól při výhře New Yorku Rangers nad Dallasem 2:1 a prodloužil svou střeleckou sérii už na 4 zápas. Vítěznou branku utkání Washingtonu v Montrealu připravili Jakub Vrána a Michal Kempný, David Rittich zas vychytal vítězství Calgary. Dallas 6:44 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Rangers Filip Chytil | Foto: Andy Marlin-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Po každém zápase cítím víc a víc sebevědomí. Sedmnáct zápasů jsem nemohl dát gól, ale nemůžu říct, že bych neměl sebevědomí, teď je ho po každém zápase víc a víc,“ řekl po zápase New York Rangers s Dallasem Filip Chytil.

Zacha po návratu z farmy skóroval podruhé v řadě, premiérově se trefil Kaše Číst článek

19letý útočník skóroval ve čtvrtém zápase v řadě, v 56. minutě zápasu Rangers s Dallasem projel do útočného pásma a vítěznou střelou zlomil do té doby vyrovnaný stav na konečných 2:1 pro tým z New Yorku.

„Snažil jsem se netrefil obránce, měl jsem tam nějaké zablokované střely, v tenhle moment jsem se soustředil, abych vystřelil skrz jeho nohy. Pak jsem se podíval za něj a byl to gól,“ popsal svůj čtvrtý gól v řadě i v ročníku ze svého pohledu.

Za svůj výkon byl Filip Chytil vyhlášen hlavní hvězdou zápasu.

FILIP CHYTIL! WHAT A SHOT! RANGERS LEAD! 4 GAME GOAL STREAK FOR CHYTIL!#NYR pic.twitter.com/qvJmtkQClh — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 20 November 2018

Hokejisté Washingtonu Capitals na závěr čtyřgólového tripu po venkovních stadionech podruhé vyhráli. Rozhodující gól při výhře 5:4 v prodloužení na ledě Montrealu připravili Michal Kempný a Jakub Vrána, který připravil střeleckou pozici pro dánského útočníka Larse Ellera.

David Rittich pomohl 20 zákroky k vysoké výhře Calgary Flames nad Vegas Golden Nights 7:2. Finalistům loňského ročníku se v Calgary hrubě nepovedla první třetina, po které prohrávali už 0:5, po necelých 25 minutách to bylo dokonce 7:0 pro domácí. Dvakrát se trefili Matthew Tkachuk a Sean Monahan, po jedné brance přidali Bennet, Gaudreau a Brodie.

Českého brankáře připravil o čisté konto až po Nick Holden ve 41. minutě, ani další přesilovkový gól Maxe Paciorettyho ale nezměnil nic na druhé výhře Flames za sebou.

NHL:

Toronto - Columbus 4:2, NY Rangers - Dallas 2:1, Pittsburgh - Buffalo 4:5 v prodl., Montreal - Washington 4:5 v prodl., St. Louis - Los Angeles 0:2, Nashville - Tampa Bay 3:2, Calgary - Vegas 7:2, Ottawa - Florida 5:7, Vancouver - Winnipeg 3:6.