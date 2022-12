Hronek na ledě Minnesoty odehrál jen dvě střídání, po tvrdém střetu musel ze hry předčasně odstoupit

Hokejisté Detroitu prohráli v NHL na ledě Minnesoty 1:4 a jejich obránce Filip Hronek odstoupil z utkání už ve čtvrté minutě po ataku Ryana Reavese. Trenér Derek Lalonde upřesnil, že český bek se chtěl vrátit do hry, ale z preventivních důvodů jej vedení týmu kvůli možnému otřesu mozku nepustilo zpět. New York 9:23 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Hronek | Zdroj: Profimedia

Střet se odehrál v čase 3:03, poté co Hronek dostal ve vlastním pásmu puk mezi kruhy a rozhlížel se, komu by přihrál. V momentě, kdy otočil hlavu dopředu, jej nesmlouvavě poslal k ledu Reaves, po kterém se okamžitě vrhl Jake Walman.

Rozhodčí je rozdělili a za zákrok na českého beka žádný trest neudělili. V dalším průběhu ještě Hronka mstil v bitce s Reavesem Ben Chiarot.

„Bylo důležité ukázat, že do sebe nenecháme mlátit,“ prohlásil Chiarot. „Je jedno, že patří k nejtvrdším chlapům v lize. My jednoduše nesmíme dopustit, aby si něco takového dovoloval,“ podotkl.

Otřesený Hronek se z ledu těžce zvedal a na nose měl krvavý šrám, ale do šatny zamířil po svých. Český zadák odehrál jen dvě střídání. „Otočil hlavu, zatímco držel puk. Nejsem si jistý, co se stalo, ale doufám, že je OK. Nicméně musíte vědět, že když jsem na ledě, nemůžete vést takhle puk,“ řekl k zákroku Reaves.

Minnesotu vedl k výhře Frederick Gaudreau, který otevřel v 15. minutě skóre z přesilové hry a v závěru při hře Detroitu bez gólmana zpečetil vítězství. Zbývající branky padly v prostřední třetině.

Matt Dumba upravil na 2:0, na druhé straně snížil Elmer Söderblom, ale už za 16 sekund vrátil domácím dvougólový náskok Mats Zuccarello. Dominik Kubalík vyšel naprázdno počtvrté za sebou a připsal si tři záporné body za účast na ledě při inkasovaných gólech.

„Jsem zklamaný z výsledku, ale ne z výkonu,“ podotkl Lalonde. „Za stavu 2:0 i ve třetí třetině jsme je zatlačili, to je dobré znamení. Ani jsem neměl dojem, že bychom je pustili do hodně šancí. Prohráli jsme ale opět v souboji speciálních formací a podařily se jim dva brejky,“ zhodnotil zápas. Detroit prohrál počtvrté za sebou.

Vladař nechytal

Brankář Calgary Daniel Vladař kryl záda Jacobu Marsktrömovi, jehož ve druhé minutě domácího zápasu s Vancouverem překonali během 34 sekund Bo Horvat a Conor Garland.

Flames otočili skóre brankami Mikaela Backlunda, Andrewa Mangiapanneho a Trevora Lewise, ale nakonec podlehli Canucks 3:4 po nájezdech. Zápas vyrovnal Sheldon Dries a rozstřel rozhodl Andrej Kuzmenko. V dresu poražených nebodoval ani ve čtvrtém utkání sezony Radim Zohorna, který nastupuje ve čtvrté řadě.

Ottawa zdolala doma Montreal 3:2 a o výhře rozhodla třemi góly od 22. do 29. minuty. Postupně se trefili Shane Pinto a z přesilových her Drake Batherson a Brady Tkachuk.

„Ve hře pět na pět jsme měli navrch, ale musíme zlepšit disciplínu. Nechali jsme se často vylučovat,“ řekl Christian Dvorak, který zdramatizoval zápas v 54. minutě druhým gólem Montrealu. Chvíli před ním se prosadil i Kirby Dach.

Výsledky NHL: Ottawa - Montreal 3:2 (0:0, 3:0, 0:2Branky: 22. Pinto, 26. Batherson, 29. B. Tkachuk - 49. Dach, 54. Dvorak. Střely na branku: 31:25. Diváci. 19.567. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. B. Tkachuk (oba Ottawa), 3. Dach (Montreal). Minnesota - Detroit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 15. a 60. F. Gaudreau, 29. Dumba, 39. Zuccarello - 39. Söderblom. Střely na branku: 22:17. Diváci: 18.324. Hvězdy zápasu: 1. Dumba, 2. Greenway, 3. Gustavsson (všichni Minnesota). Calgary - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 10. Backlund, 17. Mangiapane, 24. Lewis - 2. Horvat, 2. Garland, 26. Dries, rozhodující sam. nájezd Kuzmenko. Střely na branku: 38:27. Diváci: 17.552. Hvězdy zápasu: 1. Dube (Calgary), 2. Höglander (Vancouver), 3. Lewis (Calgary).