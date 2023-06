Nejdřív inkasoval tvrdý hit, pak pomohl k obratu v zápase. Tkachuk byl hlavní postavou třetího finále

Hokejisté Floridy snížili stav finále Stanley Cupu proti Las Vegas na 1:2 na zápasy. Na svém ledě totiž vyhráli 3:2 v prodloužení. Hlavním mužem Floridy byl znovu Matthew Tkachuk. Tým z předměstí Miami přitom velkou část utkání musel odehrát bez něj. Florida 15:55 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Floridy Matthew Tkachuk ve čtvrtém zápase finálové série inkasoval tvrdý hit, ale také skóroval | Foto: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Běžela šestá minuta zápasu a Tkachuk přebral ve vlastním obranném pásmu zády k brance soupeře puk, otočil se a dostal tvrdý, ale čistý hit na rameno od Keegana Kolesara.

Tkachuk se zvedl z ledu, vzápětí na něj spadl. Zase se zvedl, a protože byla hra přerušena kvůli vyloučení, dokázal ještě odehrát 75 sekund následné početní výhody. Až poté ho odchytli na lavičce pozorovatelé NHL, kteří mu nařídili, aby kvůli možnosti otřesu mozku odešel do šatny. Z ní se vrátil až ve 36. minutě utkání.

„Byl to tvrdý náraz, co vás ještě vrátilo na led?“ ptal se ho reportér televize Sportsnet. „Je to finále,“ zněla krátká a jasná odpověď Tkachuka a ani v dalších vyjádřeních nebyl sdílnější.

„Cítím se skvěle a můžu pokračovat. Jediné, na co jsme všichni mysleli, bylo zvládnout tenhle zápas. Byli jsme ve špatné pozici, prohrávali 0:2. Potřebovali jsme to zvládnout bez ohledu na to, jak se nám to má povést. Teď se cítíme mnohem lépe,“ vyprávěl hokejista, který skoro půl utkání na ledě chyběl. Ale v závěru, kdy Florida dotahovala, už na něm zase byl a dorážkou v 58. minutě poslal duel do prodloužení.

Díky následné trefě Verhaeghea Florida vyhrála 3:2 a v sérii snížila na 1:2 na zápasy. Ten další na svém ledě odehraje proti Las Vegas v noci na neděli.