Dvojnásobně výjimečný zápas. Kubalík může zažít před domácím publikem premiéru v NHL

Už v pátek začne v Praze zápasem mezi Chicagem a Philadelphií další sezona NHL. Nejslavnější hokejová soutěž světa se do Česka vrací po devíti letech, a to hned s trojicí českých hráčů. Pro jednoho z nich Dominika Kubalíka bude už tak výjimečný zápas ještě speciálnější. Pokud totiž v pátek v libeňské hale nastoupí, zažije v NHL svou premiéru. Praha 12:45 1. října 2019

„Prožívám to moc. Jak pro mě, tak pro moji rodinu to bude velké. Hrát zápas NHL je úžasné, navíc 40 minut od místa, kde jsem se narodil,“ řekl Dominik Kubalík Radiožurnálu.

Kubalík přišel na svět v Plzni, kde ostatně skvěle rozehrál i svou hokejovou kariéru. Možnost naskočit do NHL poprvé v Praze, tedy kousek od domova, je tak pro něj a jeho blízké něco výjimečného, což dokazuje i zájem příbuzných o lístky.

„Měl bych mít kolem deseti dvanácti lístků, takže ti pro mě nejdůležitější lidé tam budou,“ řekl Kubalík a zároveň vysvětlil, proč nemohl mít na páteční zápas třeba 50 vstupenek jako jeho protihráč Jakub Voráček.

„Samozřejmě jsem to slyšel, ale pro mě nebylo tak jednoduché sehnat lístky. Nechtěl jsem to řešit nějak na poslední chvíli. Kuba věděl dopředu, že bude hrát, já to měl jinak,“ vysvětlil.

Čtyřiadvacetiletý forvard tak doufá, že se do sestavy Chicaga pro páteční utkání vejde a bude si moct užít premiéru v nejslavnější soutěži světa přímo před svými blízkými. Útočník David Kämpf, který s Kubalíkem v přípravě nastupoval v jedné formaci, si myslí, že by se přání jeho spoluhráče mělo vyplnit.

„Myslím, že má obrovskou šanci. Nejsem trenér, ale sestava bude podle mě podobná jako v posledním přátelském zápase, ve kterém jsme hráli spolu,“ uvedl.

Jestli se tahle předpověď vyplní, bude jasné nejpozději v pátek večer, kdy Chicago nastoupí proti Philadelphii v pražské O2 aréně.