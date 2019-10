Hronek a Simon připravovali spoluhráčům góly. Jejich týmy ale nakonec v NHL prohrály

Český útočník Dominik Simon z Pittsburghu si připsal asistenci ve středečním utkání NHL na ledě hokejistů Tampy Bay a bodoval v pátém z posledních šesti zápasů, ale Penguins prohráli 2:3. Obránce Filip Hronek zaznamenal rovněž přihrávku při porážce Detroitu v Ottawě 2:5. New York 11:33 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Detroitu Filip Hronek (vpravo) | Zdroj: Reuters

Tampa Bay se dostala do vedení nad Pittsburghem v 10. minutě. Od modré čáry nahodil puk Nikita Kučerov a pohotový Alex Killorn jej ze vzduchu usměrnil přesně mezi betony brankáře Tristana Jarryho. Vyrovnání zařídil Brandon Tanev, když si zpoza branky vybruslil na pravý kruh, přehodil si puk na bekhend a z úhlu zakončil nad rameno Andreje Vasilevského.

Pittsburgh potom skóre otočil. Minutu před koncem druhé třetiny sehrála první formace skvělý brejk, na jehož konci po nesobecké nahrávce Sidneyho Crosbyho skóroval prakticky do prázdné branky Jake Guentzel. Akce začala u Simona.

Domácí si ale ve třetí třetině vzali vedení zpět. Nejdřív se střela Ryana McDonagha v letu otřela o Cédrica Paquettea, puk změnil směr mimo dosah gólmana a bylo znovu vyrovnáno. Paquette se tak hned ve své premiéře v sezoně zapsal mezi střelce. Předchozích osm zápasů chyběl kvůli zranění ze závěru přípravy. „Nejsem tady kvůli gólům, ale když se prosadí čtvrtá formace, je to vždycky příjemné,“ řekl Paquette.

Stav 2:2 zlomil 57 sekund před koncem v přesilové hře obránce Victor Hedman, který od modré čáry propálil gólmana. Rána švédskému zadákovi sedla, i když puk těsně před ním poskočil.

„Neletělo to zrovna po ledě, ale víte co... On je spíš střelec,“ rýpl si Hedman s nadsázkou do kapitána Stevena Stamkose, který mu na vítězný gól nahrál. Svůj podíl na brance měl i Ondřej Palát, který Jarrymu skvěle bránil ve výhledu.

V posledních sekundách zápasu hosté málem vyrovnali, ránu Krise Letanga ale Vasilevskij s vypětím všech sil udržel před brankovou čárou. Tampa Bay náskok uhájila a připravila Pittsburghu třetí porážku v řadě.

Ottawa po první třetině vedla nad Detroitem zásluhou Chrise Tiernyho, který si po šesti minutách sjel na nahrávku Bobbyho Ryana a zblízka překonal Jonathana Berniera.

Hronek asitoval, ale zápas nakonec otočil soupeř

Detroit v úvodu druhé třetiny otočil na 2:1. Nejprve po chybě domácí obrany vrátil Justin Abdelkader puk před branku a Darren Helm pohotově prostřelil Anderse Nilssona. Minutu a 40 sekund po něm se z dorážky prosadil i Tyler Bertuzzi a Red Wings vedli. Asistenci si připsal Hronek.

Od té doby už ale dávali góly jen domácí. Ještě před druhou přestávkou Senators strhli zápas třemi brankami zpět na svou stranu. O rychlé vyrovnání se postaral Mark Borowiecki, který prostřelil Berniera nad lapačku. O dvě minuty později domácí celek znovu vedl, Jean-Gabriel Pageau v oslabení ujel obraně a s pomocí tyče otočil na 3:2.

Detroit nevyužil ani jednu z pěti přesilovek, naopak jednou inkasoval. „Oslabení nám jde asi nejlépe. Máme v týmu hráče, kteří to odmakají,“ řekl ottawský kouč D. J. Smith.

V 38. minutě se po nahrávce Thomase Chabota do odkryté branky trefil Anthony Duclair. Tři minuty před koncem se radoval podruhé, když v power play Detroitu skóroval zblízka do prázdné branky. Ottawa tak ukončila čtyřzápasovou šňůru porážek, Detroit naopak prohrál pošesté v řadě.

„Ve třech zápasech venku jsme uhráli jen bod, takže před svými fanoušky jsme se chtěli předvést v lepším světle. Myslím, že jsme odehráli povedených šedesát minut,“ uvedl dvougólový střelec Duclair.

Výsledky NHL:

Ottawa - Detroit 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Branky: 38. a 59. Duclair, 7. Tierney, 24. Borowiecki, 26. Pageau - 21. Helm, 23. Bertuzzi (Hronek). Střely na branku: 38:36. Diváci: 11 206. Hvězdy zápasu: 1. A. Nilsson, 2. Pageau, 3. Duclair (všichni Ottawa). Tampa Bay - Pittsburgh 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky: 10. Killorn, 48. Paquette, 60. Hedman - 26. B. Tanev, 40. Guentzel (Simon). Diváci: 19 092. Střely na branku: 48:39. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Killorn, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).