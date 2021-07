Tampa obhájila Stanley Cup, v pátém utkání s Montrealem jí stačil jediný gól. Slaví i Palát s Ruttou

Rutta s Palátem se díky dvěma prstenům za triumf ve Stanleyově poháru vyrovnali Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petru Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalovi. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se před Ruttou a Palátem podařilo zvítězit jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

Zatímco v minulé sezoně se svěřenci trenéra Jona Coopera radovali z trofeje v „bublině“ v Edmontonu bez fanoušků, letošní triumf si vychutnali před zraky 18 110 diváků.

„Vyhrát znovu je jen potvrzením toho, že patříme do dějin. Tenhle tým dokázal něco, o čem si hodně lidí myslelo, že to není možné. To, že se nám to podařilo před rodinami, přáteli a fanoušky je úžasné,“ řekl kapitán Steven Stamkos.

Poražený Montreal se ve finále představil poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej získal počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu je suverénně nejlepší.

Bolts v první třetině pátého utkání přestříleli Canadiens 13:4, ale skóre zůstalo neměnné. V prostřední části trefil hostující útočník Caufield v přesilovce břevno.

Ve 34. minutě se zrodila rozhodující akce duelu. Obránce Savard našel Coltona, kterému jen stačilo nastavit hůl a zakončit do odkryté branky. Tampa Bay vstřelila v tomto play-off gól jako první už v 18. zápase, čímž vyrovnala počin Edmontonu z roku 1990.

Zkraje třetí části brankář Price vychytal zblízka Paláta. Kanadský celek zkusil v závěru power play, Caufield ale orazítkoval tyč.

„Na začátku sezony jsme si řekli, že naším cílem bude finále. Předpokládali jsme, že se do něho dostaneme, bez ohledu na to, co si o nás lidé mysleli. Vím, že jsme nejspíš překvapili spoustu lidí, ale očekávali jsme, že my budeme tím týmem, který teď bude slavit. Proto to tolik bolí. Hodně jsme si věřili. Těžko se s tím srovnává,“ prohlásil útočník Montrealu Brendan Gallagher.

Ocenění pro Vasilevského

Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů získal Andrej Vasilevskij jako první gólman od roku 2012, kdy se to povedlo Jonathanu Quickovi z Los Angeles.

Šestadvacetiletý Rus, který v pátém finálovém utkání pochytal 22 střel, uzavřel všechny čtyři série tohoto play-off čistým kontem, v součtu s loňským finále se mu to povedlo pětkrát za sebou. Loni trofej vyhrál jeho spoluhráč obránce Victor Hedman.

Nejproduktivnějším hráčem vyřazovací části se stejně jako loni stal útočník Tampy Bay Nikita Kučerov díky 32 bodům (8+24) v 23 zápasech. Podruhé za sebou a znovu se 14 zásahy ovládl tabulku střelců jeho spoluhráč Brayden Point.

Třetí sezonu po sobě získal Stanleyův pohár útočník Pat Maroon, kterému se to nejprve v červnu 2019 podařilo s rodným St. Louis, než zamířil na Floridu. Naopak stejně jako loni v září s Dallasem ani tentokrát neuspěl útočník Corey Perry. Prvenství však šestatřicetiletý Kanaďan oslavil už v roce 2007 s Anaheimem.

Finále play-off NHL - 5. zápas:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 34. Colton (Savard, McDonagh). Rozhodčí: Dwyer, O'Rourke - Cormier, Cherrey. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Střely na branku: 30:22. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Colton, 3. Goodrow (všichni Tampa Bay). Konečný stav série: 4:1.