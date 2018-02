Hyka se ve třetím zápase v NHL poprvé trefil. Góly k vítězství svých týmu přispěli i Nosek a Rutta

Hokejový útočník Tomáš Hyka z Vegas ve třetím zápase v NHL v kariéře vstřelil svůj premiérový gól a byl zvolen třetí hvězdou pátečního zápasu proti Vancouveru. Posedmé v sezoně se střelecky prosadil také jeho spoluhráč Tomáš Nosek a Golden Knights se po vítězství 6:3 vrátili do čela soutěže. Šestou trefu v ročníku si připsal obránce Jan Rutta, který výhru Chicaga 3:1 nad San Jose podpořil i asistencí. New York 9:23 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník týmu Las Vegas Golden Knights Tomáš Hyka před brankářem Vancouveru Jacobem Markstromem | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Hyka skóroval ve třetí minutě. Zadák Deryk Engelland vypálil od modré čáry a brankář Anders Nilsson vyrazil kotouč pouze před sebe. Mladoboleslavský rodák napoprvé gólmana ještě nepřekonal, puk ale propadl za Švédova záda, Hyka objel branku a doklepl ho do sítě.

„Nemohl jsem pochopit, co se mi povedlo. Skóroval jsem doma před úžasným obecenstvem. Je to skvělé," rozplýval se Hyka. „Uvidím se se snoubenkou a potom zavolám rodičům," dodal účastník posledního mistrovství světa.

Po vyrovnané první třetině (2:2) si domácí v prostředním dějství vypracovali tříbrankový náskok. V 39. minutě zvýšil na 5:2 Nosek, který ujel v přečíslení dvou na jednoho a místo přihrávky zvolil střelu. Po třech bodech nasbírali útočníci Golden Knights William Karlsson (2+1) a Reilly Smith (0+3). Nováček z Nevady vystřídal na prvním místě v lize Tampu Bay.

Útočník týmu Las Vegas Golden Knights Tomáš Nosek střílí a dává gól Vancouveru. | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Sedmadvacetiletý Rutta se střelecky prosadil v 26. minutě. Útočník Anthony Duclair na pravém kruhu vybídl najíždějícího českého spoluhráče ke střele, kterou ještě zblokoval útočník Melker Karlsson. Bývalý hráč Chomutova se ale ujal odraženého puku a z mezikruží překonal gólmana Martina Jonese.

Rutta je nejlepším střelcem mezi obránci Chicaga. „Hrál dobře, ve slušném tempu. Má dobrou střelu a umí číst hru," pochválil rodáka z Písku trenér Chicaga Joel Quenneville.

Centr Nick Schmaltz si trefou na 2:0 zkraje závěrečné třetiny nadělil dárek k 22. narozeninám. Asistencí se podílel i na Ruttově brance a dočkal se ocenění pro největší hvězdu zápasu.

Sharks vstřelili kontaktní gól, ale v poslední minutě přidal pojistku do prázdné branky při power play hostů Arťom Anisimov. Rutta si díky nahrávce připsal druhý bod v zápase. Blackhawks uspěli ve třetím z posledních čtyř duelů.

Útočník Tomáš Hyka slaví svůj premiérový gól. | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Brankář Chicaga J.F. Berube nastoupil poprvé v ročníku od začátku zápasu, zneškodnil 42 střel a byl zvolen druhou hvězdou večera.

„V prvním utkání se vždycky chcete předvést. Vím, co umím. Čekal jsem jen na šanci, abych předvedl, co ve mně je," uvedl šestadvacetiletý Kanaďan. „Byl to náš nejlepší hráč," vyzdvihl gólmana oslavenec Schmaltz.

Minnesota porazila New York Rangers v Madison Square Garden 4:1 a zvítězila potřetí za sebou. Na všech trefách se podíleli útočníci Mikael Granlund a Eric Staal, kteří zaznamenali shodně dvě branky a dvě přihrávky.

Skvělou formou se prezentuje úřadující šampion z posledních dvou let Pittsburgh. Z Caroliny si Penguins odvezli výhru 6:1 a přemožitele už nenašli v šesti utkáních po sobě. Třemi body k tomu přispěli útočníci Phil Kessel (2+1), Jevgenij Malkin a Jake Guentzel (oba 1+2). „Hráli jsme opravdu dobře, od prvního do posledního střídání," těšilo útočníka Patrika Hörnqvista.

NY Rangers - Minnesota 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 23. Fast - 17. a 50. Mikael Granlund, 19. a 41. E. Staal. Střely na branku: 23:37. Diváci: 18 006. Hvězdy utkání: 1. Mikael Granlund, 2. E. Staal, 3. Suter (všichni Minnesota).

Carolina - Pittsburgh 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 23. Teräväinen - 27. a 29. Kessel, 14. Guentzel, 21. Määttä, 50. Crosby, 53. Malkin. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18 180. Hvězdy utkání: 1. Guentzel, 2. Kessel, 3. Määttä (všichni Pittsburgh).

Chicago - San Jose 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 26. Rutta, 43. N. Schmaltz, 60. Anisimov (Rutta) - 53. Meier. Střely na branku: 36:43. Diváci: 21 906. Hvězdy utkání: 1. N. Schmaltz, 2. Berube, 3. Duclair (všichni Chicago).

St. Louis - Winnipeg 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Branky: 11. Petan, 11. Wheeler, 19. Connor, 27. Laine. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18 912. Hvězdy utkání: 1. Hellebuyck, 2. Wheeler, 3. Connor (všichni Winnipeg).

Vegas - Vancouver 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Branky: 15. a 26. W. Karlsson, 3. Hyka, 27. Marchessault, 39. Nosek, 59. D. Perron - 12. Bärtschi, 14. Vanek, 45. D. Sedin. Střely na branku: 33:33. Diváci: 18 207. Hvězdy utkání: 1. W. Karlsson, 2. R. Smith, 3. Hyka (všichni Vegas).