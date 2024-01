Rutta zpečetil gólem výhru San Jose nad Seattlem. Svou bodovou sérii natáhl už na pět zápasů

Jan Rutta zpečetil v NHL gólem přes celé hřiště do prázdné branky výhru hokejistů San Jose 2:0 nad Seattlem a bodoval v pátém utkání za sebou. Český obránce si během série připsal tři trefy a tři přihrávky. Vítězům scházel kvůli zranění v dolní části těla Tomáš Hertl. V druhém úterním utkání zvítězil Columbus 1:0 na ledě St. Louis. New York 8:34 31. 1. 2024 (Aktualizováno: 9:27 31. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rutta | Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

První branka padla v San Jose až ve 48. minutě, v níž se prosadil od modré čáry obránce Marc-Edouard Vlasic. Výhru pojistil Rutta při risku Seattlu bez gólmana. Třiatřicetiletý bek získal po nepřesné střele puk odražený od zadního mantinelu a pohotově jej vypálil na prázdnou branku. U obou gólů asistoval William Eklund, který nahradil Hertla ve středu prvního útoku. Zranění českého útočníka není vážné, vynechat by měl jen pár dní.

@JanRutta střelou z otočky přes celé hřiště potvrdil výhru @SanJoseSharks gólem do prázdné brány a bodoval v pátém utkání v řadě! pic.twitter.com/z15yzXNQlm — NHL Česko (@NHLcz) January 31, 2024

San Jose vyhrálo čtyři z posledních pěti utkání a už není nejhorším týmem NHL. Místo na dně tabulky přenechalo Chicagu.

„Máme dost sebevědomí, abychom v závěru udrželi těsné výsledky a dotáhli zápas do vítězného konce. Na začátku sezony by nám to svazovalo ruce, trochu bychom panikařili, z čehož by vznikaly chyby. Teď jsme klidnější. Věříme si,“ řekl Blackwood, který zastavil 32 střel, připsal si první čisté konto od prosince 2021 a stal se první hvězdou zápasu.

Seattle, který je na hranici postupu do play off, nezúročil střeleckou převahu 32:22. „Myslím, že jsme hráli skvěle. Měli jsme více ze hry, vytvořili si dost šancí. Jejich brankář ale chytal neskutečně. To se občas stává. Sebral nám výhru,“ uvedl gólman Seattlu Joey Daccord.

Souboj brankářů

Také v St. Louis si podmanili utkání brankáři. Elvis Merzlikins zneškodnil 21 střel a udržel nulu po dvou letech. Jediný gól vstřelil ve 45. minutě Dmitrij Voronkov, jenž překonal Jordana Binningtona z přečíslení. Domácí tak neprodloužili sérii pěti výher.

„Hráli tvrdě, dobře nás napadali a ucpali střed hřiště. Těžko jsme se dostávali do šancí, málo jsme se tlačili před branku. Neodehráli jsme nejlepší zápas,“ řekl útočník St. Louis Brandon Saad. „V první třetině jsme ani nebruslili, nebyli jsme ve hře. Od druhé se náš výkon trochu zlepšil, ale hráli jsme takový hodný hokej, což na téhle úrovni k vítězství nevede,“ doplnil trenér Blues Drew Bannister.

Hokejisté Blue Jackets, kteří byli před utkáním na posledním místě Východní konference, poprvé v sezoně neinkasovali. Merzlikins udržel nulu naposledy v lednu 2022 proti Carolině, v následujících 94 zápasech pustil vždy alespoň jeden gól.

„Je to úžasné. Ne pro mě, ale pro tým. Perfektní způsob, jak odehrát poslední zápas před přestávkou,“ řekl Merzlikins. Doplnil, že pár dní volna, které mají během Utkání hvězd, přijde týmu vhod. „Nebudu lhát, všichni jsme unavení. Když jsem šel ráno na snídani, bylo úplně ticho. Všichni jsou hotoví a těší se domů,“ uvedl.

NHL: St. Louis - Columbus 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Branka: 45. Voronkov. Střely na branku: 21:22. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Voronkov (oba Columbus), 3. Binnington (St. Louis). San Jose - Seattle 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Branky: 48. Vlasic, 60. Rutta. Střely na branku: 22:32. Diváci: 10.988. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Vlasic, 3. Eklund (všichni San Jose).