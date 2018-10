Seattle v NHL? Na ‚vstupenku‘ mezi hokejovou elitu je potřeba 15 miliard korun

Abyste mohli mít tým v nejlepší hokejové lize světa, nepotřebujete jen miliony dolarů na platy hráčů, ale také vysokou sumu na zaplacení samotného vstupu mezi elitu. V NHL by po rozšíření o Las Vegas měl přibýt další tým. Miliony dolarů dávají dohromady také na západě Spojených států. Seattle, Praha 20:04 4. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominantou Seattlu je "Space Needle", brzy může přibýt i hokejová hala. | Foto: Anthony Bolante | Zdroj: Reuters

Na oficiálních stránkách NHL se debatuje o Seattlu, který by se mohl stát 32. týmem NHL. Není to ale tak, že by se kousek od hranic s Kanadou chytili kolem ramen, když viděli, že loňský nováček z Las Vegas došel až do finále Stanley Cupu a řekli si, že to zkusí také.

„Může to mít vliv. Když se podíváte na minulý rok, je to jasný důkaz toho, že to prostě může jít. Ve Vegas měli skvělý rok a fungovalo to všechno odshora dolů, od majitelů přes manažery až k hráčům. Kéž by se něco takového povedlo třeba i Seattlu,“ řekl ve videu na stránkách NHL Dave Tippet - hokejový trenér a odborný poradce Seattlu pro zapojení se do nejslavnější hokejové soutěže světa.

Nástup mezi hokejovou elitu ale není přihláška do amatérské ligy. „Pan Bonderman představil důvody, proč by se Seattle měl stát dalším klubem v NHL. Bavili jsme se ani hodinu, je vidět, že odvedl hodně práce. Podporuje to. Také s tím také souvisí přestavba arény a další věci, mnoho detailů je k tomu ještě potřeba,“ říká šéf soutěže Gary Bettmann.

David Bonderman, o kterém mluvil, je většinový vlastník zatím neexistujícího klubu. Zní to jako poněkud zvláštní pozice, ale jinak to v případě Seattlu nemůže být. Bonderman potřebuje o 150 milionů dolarů víc než Las Vegas loni. Vstupenka do NHL bude stát 650 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 15 miliard korun.

„Ve zkratce - to doporučení prošlo. Dál by se to celé mohlo posunout letos v prosinci. Plánem je dostat nový tým do NHL v roce 2020, kdyby se to nepovedlo, tak až v roce 2021, ale cílem je samozřejmě co nejdříve,“ říká Gary Bettman.

Jenomže na začátku hokejového roku 2020 může dojít k tomu, že Seattle bude připravený pro vstup do ligy, miliony nenávratně zmizí z účtu a může přijít spor mezi NHL a hráčskou asociací o novou podobu kolektivní smlouvy.

30 tisíc zájemců o permanentky

Málokterému podnikateli se líbí, když má vysolit takové peníze a neví, kdy za ně dostane vytoužené zboží. A to je přesně ta situace, která může nastat. Lístky by v Seattlu asi nebylo těžké prodávat, zájemců o permanentky bylo přes 30 tisíc.

„Seattle je jedno z nejrychleji se vyvíjejících měst ve Spojených státech. Zase se nám NHL tak trochu regionálně rozprostře vznikne další geografická rivalita a to mezi Seattlem a Vancouverem,“ zve Gary Bettman Seattle do skupiny NHL.

Slavná soutěž je drahá pro zájemce o vstup, ale dostupná pro fanoušky. Třeba v Las Vegas dají fanoušci za lístek kolem sta dolarů, tedy asi dva a půl tisíce korun. V Madison Square Garden podobně, ale kdybysedli na Manhattanu na vlak a dojeli přes řeku do New Jersey, mohou se podívat od stropu haly na mizernou atmosféru i za nějakých 12 dolarů. Což se rovná v Česku návštěvě kina.