Pastrňák pomohl svým 33. gólem v sezoně Bostonu k výhře nad Torontem, Francouz udržel čisté konto

Útočník David Pastrňák svým 33. gólem v sezoně pomohl Bostonu k výhře 4:3 nad Torontem a potvrdil svou pozici druhého nejlepšího střelce NHL. Nahrávkou k výhře Bruins přispěl také Tomáš Nosek. Dva Češi bodovali i v dresu Detroitu. Red Wings však i přes asistence Dominika Kubalíka a Filipa Hronka prohráli s Columbusem 3:4. Brankář Pavel Francouz při výhře Colorada 7:0 nad Ottawou zlikvidoval všech 29 střel Senators a vychytal první nulu v ročníku. New York 7:36 15. ledna 2023

David Pastrňák překonává brankáře Matta Murrayho a střílí gól do sítě Maple Leafs | Foto: Michael Dwyer | Zdroj: AP / ČTK

Boston v souboji týmů z Original Six porazil Toronto 4:3 a pojistil si pozici v čele NHL. Bruins na domácím ledě dotahovali, v pětiminutovce od 26. do 31. minuty ale otočili na 3:2 a zápas dovedli do vítězného konce.

Vyrovnávací branku na 2:2 vstřelil Pastrňák, jenž po levém křídle pláchl obraně Maple Leafs a střelou mezi betony brankáře Matta Murayho zaznamenal 59. bod v sezoně.

O pět minut později se do statistik zapsal i Nosek. Pardubický odchovanec byl na začátku akce, kterou zakončil A. J. Green a bodoval po devíti zápasech. Vítěznou trefu Bostonu vstřelil minutu a 16 sekund před koncem zápasu Matt Grzelcyk.

Francouz první hvězdou utkání

Francouz v souboji s Ottawou vychytal čtvrté čisté konto v NHL a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání. Český brankář nastoupil podruhé za sebou a v 11. startu v sezoně dovedl Avalanche k páté výhře.

Snaha o zvrat

Detroitu zápas s Columbusem nevyšel. Red Wings po dvou třetinách souboje s nejhorším týmem Východní konference prohrávali 0:4 a ani vzepětí v třetí části jim k výhře nepomohlo.

Asistenci u první branky Red Wings zaznamenal Kubalík, který bodoval potřetí za sebou a s 31 body je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Kontaktní gól na 3:4 připravil Hronek, po jehož nahrávce vystřelil Red Wings naději na zvrat Lucas Raymond. Vyrovnání se už domácí nedočkali a prohráli po dvou vítězných duelech.