Philadelphie se oklepala z debaklu, k výhře přispěl i Voráček

Hokejisté Philadelphie se oklepali z debaklu 0:7 v Pittsburghu v úvodním utkání prvního kola play off NHL. I s přispěním asistence Jakuba Voráčka vyhráli Flyers na ledě soupeře 5:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Výhodu domácího prostředí využil stoprocentně Winnipeg, který porazil Minnesotu 4:1 a vede 2:0 na zápasy. Pittsburgh 7:00 14. dubna 2018

Trenér Philadelphie Dave Hakstol i přes hrozivou prohru z minulého utkání plně důvěřoval svým svěřencům a neučinil žádnou změnu v sestavě. Flyers se dostali do dvoubrankového trháku na přelomu první a druhé třetiny.

Skóre otevřel Shayne Gostisbehere v přesilové hře střelou od modré čáry. Druhou trefu přidal se štěstím Sean Couturier, jehož přihrávka se od hole gólmana Matta Murrayho snesla do vzduchu a od těla Krise Letanga šla do branky.

Dvě velké šance na snížení zahodil ještě v prostřední části Sidney Crosby. Samostatný únik mu ale zneškodnil gólman Brian Elliott a podruhé lídr Pittsburghu netrefil odkrytou branku.

Hosté se uklidnili v úvodu závěrečné třetiny dalšími dvěma góly.

U branky na 4:0 si připsal asistenci Voráček, když v přesilové hře přihrál puk k levé tyči Sean Couturierovi, který úžasnou zadovkou uvolnil na druhé straně Nolana Patricka. Dvojka loňského draftu pohodlně skórovala do prázdné branky.

Pittsburgh sice vzápětí snížil, ale v závěru při powerplay znovu inkasoval. Philadelphia porazila svého rivala v této sezoně až na šestý pokus.

Na první gól se ve Winnipegu čekalo až do poloviny zápasu a stál za to. Domácí obránce Tyler Myers zariskoval a jako poslední hráč zvolil kličku, kterou se dostal do střelecké pozice a přesně zamířil z pravého kruhu ke vzdálenější tyči.

Zbývající tři branky přidali Wild, kteří soupeře přestříleli 44:17, v rozmezí 48. až 58. minuty. Hosté poté alespoň připravili o čisté konto Connora Hellebuycka.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia 1:5 (stav série: 1:1)

Západní konference - 2. zápasy:

Winnipeg - Minnesota 4:1 (stav série: 2:0). Utkání Vegas - Los Angeles se ještě hraje.