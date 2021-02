Brankář Vaněček a skórující Vrána pomohli Washingtonu k výhře nad New Jersey, trefil se i Zacha

Útočník Jakub Vrána gólem a brankář Vítek Vaněček 22 zákroky pomohli v sobotním utkání NHL k výhře Washingtonu na ledě New Jersey 5:2. Mezi střelce se zapsal i domácí Pavel Zacha, který bodoval v devátém utkání za sebou. Při návratu do hry po koronavirové pauze se do statistik zapsal také Jakub Voráček z Philadelphie, jenž se podílel asistencí na vítězství Flyers 3:0 na ledě Buffala.

