Francouz vychytal v NHL výhru nad Winnipegem, Nečas pomohl srazit Columbus

Hokejový brankář Pavel Francouz přispěl v NHL 25 zákroky k výhře Colorada 6:3 nad Winnipegem. Z českých hráčů bodoval v pátečním programu pouze Martin Nečas, který pomohl asistencí k vítězství Caroliny 4:0 nad Columbusem. Patrick Kane a Brandon Hagel vstřelili hattrick při výhře Chicaga 8:5 nad New Jersey. New York 7:07 26. února 2022

Francouz pustil všechny góly v úvodní třetině. Překonali jej z dorážky Kyle Connor, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jevgenij Svečnikov a v oslabení udeřil Adam Lowry.

Obrat Colorada z 0:3 odstartoval a řídil Gabriel Landeskog, jenž nasázel hattrick. Dvakrát se prosadil Nathan MacKinnon a zbývají gól vstřelil Andre Burakovsky.

Colorado vede NHL se čtyřbodovým náskokem před Carolinou, která všechny čtyři góly vměstnala mezi 30. až 42. minutou a zúročila střeleckou převahu 50:19.

Sestřih ze zápasu Colorado - Winnipeg:

Postupně se trefili Jordan Staal, Teuvo Teräväinen, Nino Niederreiter a Vincent Trocheck, který se dostal k puku mezi kruhy po dobrém napadání Nečase. Čisté konto si připsal Frederik Andersen.

Kane a Hagel měli na kontě po dvou gólech ve 35. minutě, díky kterým Chicago vedlo 1:0 a otočilo z 1:2 na 4:2. New Jersey, za které skóroval dvakrát Jesper Bratt ztrátu smazalo, ale domácí zápas definitivě zlomili v 55. minutě. Během 41 sekund se do střelecké listiny zapsali Kirby Dach a Ryan Carpenter. Po snížení Devils na 5:6 zkompletovali při hře hostů bez gólmana Kane i Hagel hattrick do prázdné branky.

V obraně Chicaga nastoupil po dvou týdnech Jakub Galvas. Jeho spoluhráč Dominik Kubalík už měsíc neskóroval, v posledních deseti zápasech si připsal jen dvě asistence. Na druhé straně Pavel Zacha ani nevystřelil a od Vánoc nasbíral osm bodů (3+5) v 19 utkáních.

Výsledky NHL:

Carolina - Columbus 4:0, St. Louis - Buffalo 5:3, Colorado - Winnipeg 6:3, Arizona - Vegas 3:1, Chicago - New Jersey 8:5, Anaheim - Los Angeles 1:4.