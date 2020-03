‚Mám tak tři čtyři hokejky.‘ Některé kluby v NHL trápí nedostatek holí, problém se týká i Čechů

Hokejista Pavel Zacha v pondělí přispěl v NHL dvěma góly k vítězství New Jersey na ledě Anaheimu. Šťastnou hůl si český útočník musí hýčkat nejen kvůli střelecké formě, ale také proto, že v zámořské soutěži hokejky aktuálně chybí. New York 15:56 4. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě Caroliny | Foto: Vincent Carchietta | Zdroj: Reuters

Hokejisté v NHL používají z velké části hole značek CCM a Bauer, které se vyrábějí v Číně. Tyto dvě značky tvoří podle serveru Bostonglobe.com 75 procent odběru všech hokejek v NHL. Omezení letecké dopravy v souvislosti s koronavirem tak trápí i nejlepší hokejisty světa.

„Mám tak tři čtyři hokejky. V našem týmu je to docela problém, už je to nějaké tři měsíce, co naposledy přišly. Snad se to brzy otevře a dostaneme je, k ideálu už to má daleko,“ přiznal útočník New Jersey Pavel Zacha.

Hokejisté tak musí být v trénincích opatrnější a klidnější, protože každá zlomená hokejka pro ně v současnosti znamená problém. Podle Pavla Zachy si hráči v New Jersey hole vzájemně půjčují.

„Sám mám na tréninky nějaké hokejky půjčené. Opravdu jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát,“ dodal.

Podle bývalého reprezentanta Václava Nedorosta, který v NHL odehrál několik sezon, to na výkon hráče může mít vliv.

„Každý je zvyklý na svůj záhyb čepele, a i když je třeba stejný, tak může být jiná pro změnu tvrdost. To dělá velký rozdíl. Na všechno se dá zvyknout, ale ve hře se to může projevit,“ řekl Nedorost Radiožurnálu.

Ne všem hokejistům v NHL ale kvůli omezení letecké dopravy chybí hokejky. Pořád je tu ještě zbývající zhruba čtvrtina hráčů, kteří neberou hole z Číny, ale používají ty se značkou Warrior. U nich není cesta z fabriky na stadion tak dlouhá, Warrior totiž vyrábí své hokejky v mexické Tijuaně.