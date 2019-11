Nedomanského hokejový večer: Hašek mu radil ve výtahu, v projevu zavzpomínal na těžké začátky

Útočník Václav Nedomanský vstoupil v noci na dnešek v Torontu do hokejové Síni slávy, a hned si v ní mohl popovídat česky. Nedomanského velkou chvíli z publika sledoval a jeho slovům při slavnostním ceremoniálu tleskal i Dominik Hašek.

Dominik Hašek vypráví, co si řekli s Václavem Nedomanským.

Toho uvedli do Síně slávy coby prvního Čecha před pěti lety a teď se olympijský vítěz a bývalý brankář Buffala či Detroitu dočkal české společnosti.

„Za to, co dokázal v hokeji, si zaslouží být tady v Torontu uveden do Síně slávy,“ řekl pro Radiožurnál legendární hokejový brankář.

S Nedomanským se Hašek potkal ještě před samotným ceremoniálem a stihli si i popovídat. „Potkali jsme se náhodou ve výtahu a prohodili jsme pár slov. Ptal se mě, jak to probíhá, i když byl informovaný, tak to chtěl slyšet i od někoho, kdo to prožil.“

Díky Sametové revoluci, která pro něj přišla v pravý čas, si mohl Dominik Hašek vysněnou NHL zahrát, aniž by do Kanady, či Ameriky utíkal.

„Příběh Václava Nedomanského je naprosto výjimečný. On se musel rozhodnout, protože ta doba v 70. letech byla úplně jiná, bylo to mnohem složitější. On to dokázal, já si myslím, že bych to nezvládl. Nevím, každý žijeme v jiné době, každý máme jinou rodinu, ale on se rozhodl takto a ukázalo se, že to bylo správně,“ netajil se 54letý Hašek obdivem k Nedomanskému.

„Musel mít obrovskou odvahu, sílu a talent. Všechno dohromady ho dotáhlo tam, kde dnes je. Já jsem hrozně rád, že si na něj NHL vzpomněla. Když jsem byl malý kluk, tak on v rozhodujícím zápase, když jsme se v roce 1972 stali mistry světa, vstřelil první gól a my nakonec vyhráli 3:2. Pro mě na něj bude tohle ta největší vzpomínka,“ vrátil se myšlenkami v čase Hašek, který je tady na červeném koberci v torontské Síni slávy, je ve svém živlu.

„Jsem rád, že sem mohu kdykoliv přijet a pogratulovat těm hráčům, se kterými jsem toho buď hodně prožil, nebo jsem je obdivoval. Hockey Hall of Fame v Torontu je opravdu krásná a opravdu stojí za to, když sem někdo pojede, aby ji navštívil,“ láká do zdejší Síně slávy její první český člen Dominik Hašek.

Jako filmová hvězda

Nedomanský dostal během slavnostního galavečera také prostor pro svojí řeč, kterou přednesl před zaplněným sálem. „Cítím se jako filmová hvězda, ale to nejsem,“ prohlásil dnes 85letý rodák z Hodonína a ve svém projevu zavzpomínal například i na tréninkové metody tehdejší doby.

„Praktikoval jsem ruskou tréninkovou školu, což znamenalo jedenáct a půl měsíce z celého roku a pouze dva týdny volna. Vyvinul jsem se v ucházejícího hráče a ta ucházející čísla mi pomohla k tomu, že o mě byl zájem v Severní Americe.“

„Právě teď je ten správný čas, abych poděkoval Kanadě za to, že mi dala šanci žít život, jaký jsem chtěl žít. Přijít sem mezi léty 1962 a 1974 mi ukázalo, jak vypadá kanadský hokej, který se hraje v menších městech v okolí," popisoval své těžké začátky v roli emigranta.

„Příchod do Toronta by nebyl tak jednoduchý, kdyby mi nepomohl můj dlouholetý přítel Frank Mahovlich a jeho žena Marie, kteří se o mě od začátku postarali. Ani nevím, jak to udělali. Já ani nemluvil anglicky,“ vyprávěl Nedomanský.

Celý projev (v angličtině) Václava Nedomanského si můžete pustit na videu níže: