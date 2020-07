Hokejová extraliga by mohla dostat nečekaný impuls, některé kluby přemýšlí o posilách z NHL

Extraligoví fanoušci možná budou letos na domácích stadionech sledovat při práci i nejlepší tuzemské hokejisty. Někteří Češi z NHL už totiž mají v této sezoně volno a další ročník se kvůli dopadům pandemie koronaviru rozeběhne o poznání později než obvykle. A tak by to na začátku nového extraligového ročníku mohlo připomínat roky, kdy byla v NHL výluka. Praha 18:41 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Detroitu Filip Hronek (vpravo) | Zdroj: Reuters

„Dovedu si to představit. Uvidíme, jestli někdo zaplatí velkou pojistku, kterou to bude obnášet. Když vezmeme výluky, tak se tady proháněly desítky kluků. Přál bych si to, extraligu by to obohatilo a začátek by měl grády,“ řekl Radiožurnálu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost.

Extraligové kluby by mohly využít v úvodu sezony zámořských posil.

Ten by v týmu mohl mít na začátku sezony hokejistu, který je smluvně vázán v Pittsburghu. Středočeši by o Radima Zohornu rozhodně stáli.

„Byl v konceptu našeho nového týmu, protože s Pittsburghem podepsal až v době, kdy jsme měli už představu, jak by náš útok měl příští rok vypadat. Pokud bude mít zájem, tak my také,“ podotkl Nedorost.

Velkou roli ale budou hrát peníze za případnou pojistku, pokud se všechny strany domluví. A na tom závisí i angažmá obránce Detroitu Filipa Hronka v Hradci Králové. Generální manažer klubu Aleš Kmoníček říká, že si klub nechal nacenit Hronkovo pojištění i v Česku.

„Do konce týdne bychom měli vědět konkrétní čísla. Podle toho se budeme rozhodovat, musíme počítat každou korunu. V polovině listopadu by v zámoří začínaly předsezonní kempy, takže počítáme, že by mohla být naše spolupráce do začátku listopadu.“

A tak je možné, že Hronek stihne několik prvních kol v dresu Hradce Králové a zasáhnout by mohl i do srpnového letního poháru pro extraligové celky.

Jsou ale místa na extraligové mapě, kde podobným stylem posilovat nebudou. Třeba v Českých Budějovicích.

„Hráči, kteří vyrostli v Budějovicích a hráli NHL, už nám došli. Takže nic takového nechystáme. Druhá věc jsou naše finanční možnosti, doba je těžká,“ upozorňuje na finanční komplikace v souvislosti s opatřeními proti koronaviru Stanislav Bednařík, generální manažer českobudějovického Motoru.