‚Tak určitě nám chybělo trošku štěstíčka.‘ Přehlídka největších klišé hokejistů z NHL

„Začali jsme hrát víc náš hokej. Dařilo se nám a daří se nám to dál. Doufám, že to bude tak pokračovat,“ říká na aktuální vítěznou sérii Las Vegas Tomáš Nosek.

Co jiného by tak asi chtěl útočník Tomáš Nosek s Las Vegas v NHL hrát, než svůj hokej? Jenže o tom, jak vtipně nebo bizarně odpovědi vyřčené v pozápasovém rozhovoru nakonec vyzní, sportovci dopředu většinou nepřemýšlejí.

Pár minut po zápase s hlavou plnou herních situací na to obvykle nemají ani čas. Někdy si ale na klišé špatně položenou otázkou naběhnou sami novináři.

„Obvykle, když mi položí hloupou otázku, tak s něčím přijdu,“ vysvětluje pro web NHL.com kanadský útočník Nashvillu Ryan Johansen jeden z důvodů, jak se otřepané fráze a klišé v rozhovorech objevují. Nejčastěji se týkají právě skončených zápasů.

Tak třeba Evander Kane:

„Hráli výborně, my ne. Je to tak, jak to je.“

„Nehráli jsme dnes moc dobře. Musíme se zlepšit.“

Claude Giroux:

„Ano, možná jsme dnes prohráli, ale můžeme na tom začít stavět.“

Marc-Andre Fleury:

„Musíme tenhle výkon hodit za hlavu a soustředit se na další zápas. To teď bude důležité.“

Max Domi:

„Když prohrajete, tak nezbývá, než se poučit ze svých chyb a připravit se na další zápas.“

Klišé se týkají i vyhlídek na příští zápasy. Za příklad poslouží Jamie Benn:

„Musíme dát víc gólů než soupeř.“

Josh Manson:

„Víme, že se to zlepší. Očekáváme sami od sebe víc. Víme, že můžeme hrát lépe.“

Někdy ale sportovec nemusí v podstatě ani promluvit a přesto na novináře chrlí jedno známé klišé za druhým. Váhavé „ééé“ z rozhovorů dobře znají nejen sportovní novináři a fanoušci po celém světě.