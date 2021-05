Hokejisté Vegas jsou krok od postupu do druhého kola play-off, Toronto vyrovnalo sérii s Montrealem

Hokejisté Vegas zvítězili na ledě Minnesoty 4:0, v sérii vedou 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do druhého kola play off NHL. Toronto i bez zraněného kapitána Johna Tavarse porazilo Montreal 5:1 a vyrovnalo sérii na 1:1. Po čtyřech zápasech je stav nerozhodný i mezi týmy Pittsburgu a New Yorku Islanders, který v sobotu vyhrál 4:1.

