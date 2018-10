Vrátí se NHL do Prahy? ‚Máme nějakou nabídku a bavíme se o tom,‘ potvrdil Miroslav Černošek

Po letošním návratu historicky druhého nejproduktivnějšího hráče NHL Jaromíra Jágra do Čech by se příští rok mohla vrátit i samotná soutěž. Zápas prestižní zámořské hokejové ligy by se hrál v Praze po devíti letech. Praha 20:57 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Theoren Fleury v době, kdy ještě nastupoval za New York Rangers. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vypadá to, že první utkání bude v Praze a další dva duely by pak byly v listopadu ve Švédsku,“ prohlásil ve vysílání kanadské televize CBC novinář Chris Johnston a hokejoví fanoušci v Česku zbystřili. Příští ročník NHL by mohl začít v Praze.

„Ta informace je správná. V nějaké pozici bychom se mohli vyskytnout, ale práva koupila celoevropská Live Nation, takže je otázka, v jaké pozici budeme. Ale máme nějakou nabídku a bavíme se o tom,“ přiznal Miroslav Černošek - majitel agentury Česká sportovní, která pořádala zápasy NHL v Praze v obou předchozích případech.

„My bychom byli promotéři pro někoho, ale ne s přímou vazbou na NHL. V minulosti, v letech 2008 a 2010, jsme měli přímou smlouvu s NHL,“ dodává Černošek, podle kterého jsou ale jednání zatím na začátku.

Není tedy ani jasné, které týmy by se mohly v Praze objevit. Zápasy NHL se hrály v Čechách poprvé v říjnu 2008, kdy New York Rangers porazili během dvou dnů dvakrát Tampu Bay.

„Já bych chtěl všem český divákům poděkovat, že tady na to přišli. Já vím, že lístky byly drahé, ale že si prostě našli cestu a že viděli ty zápasy. Pro mě bylo něco neskutečného, když jsem slyšel českou hymnu před zápasem NHL,“ vyprávěl Václav Prospal.

Útočník Tampy Bay byl před 10 lety společně s Vrbatou, Rozsívalem a Průchou u premiéry NHL v Praze. Tehdejší soupeři Průcha a Vrbata si pak v Čechách zahráli i o dva roky později už v dresu Phoenixu.

„Je to docela hektické. Známí, rodina, všichni chtějí lístky. Spíš je těžké se od toho odprostit a soustředit se jen na hokej,“ přiznal Radim Vrbata po druhé návštěvě NHL v Praze.

V souboji Phoenixu s Bostonem se na ledě objevili ještě Hanzal a Krejčí. Hokejoví fanoušci v Čechách teď budou napjatě očekávat, jestli se NHL po devíti letech vrátí do Prahy a které týmy případně přijedou.