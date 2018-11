Až tady si člověk uvědomí, jak moc chce do NHL, říká Nečas. Na farmě žije v apartmánu a hraje golf

V NHL odehrál 7 zápasů, dal i svůj první gól. Jenže na ledě strávil málo času, a tak ho vedení Hurricanes poslalo na farmu, kde si musí zvykat nejen na jiný styl hokeje, ale také mnohem menší zájem a servis. O to víc se nyní chce vrátit zpátky. Rozdíl v obou soutěžích řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Charlotte/USA 12:16 21. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas sice má smlouvu s Carolinou, ale aktuálně hraje na farmě v Charlotte | Foto: František Kuna

„Začátek byl těžší. Nebylo to špatné, ale měl jsem čtyři zápasy bez bodu, teď to docela jde. Rozehrál jsem se a cítím se líp. Jen nehraju první přesilovku a tady je hrozně moc vyloučení ve srovnání se všemi ligami, co jsem hrál. A když nehraju oslabení ani první přesilovku, dá se lehce vypadnout z tempa. Ale pět na pět hraju hodně a cítím se dobře,“ řekl Martin Nečas Radiožurnálu v Charlotte, kde aktuálně hraje.

O AHL se říká, že je to hodně tvrdá soutěž. Jaká je naživo?

Ne, že by se to pralo. Určitě se dohrává, ale není to tak hrozné. V týmu je vždycky pár hráčů od toho, aby se prali. My máme jednoho, co když hraje, má v zápase bitku. Vyloučení je hrozně moc a kazí to hru, ale hokej není špatný. Zdá se mi, že rozhodčí vždycky vyloučí dva hráče na jedné straně a pak na druhou, aby týmy nebyly naštvané.

Vy jste si na začátku zahrál pár zápasů v NHL, jak moc je ta zkušenost důležitá?

Je to velká motivace. Každý kdo hrál AHL i NHL, tak ví, že rozdíl je obrovský, hlavně mimo led. To, jak si užíváte život okolo hokeje, se nedá srovnávat.

V NHL je všechno na nejvyšší úrovni, jak to pak vnímáte po přesunu na farmu?

Byl jsem tam měsíc a oproti tomu, co jsem poznal v AHL je to úplná paráda. Člověk si hrozně rychle zvyká, jak je všechno super. Máte všechno, co k hokeji potřebujete, užíváte si to. A když přijdete na farmu, uvědomíte si to, že i to je důvod, proč chcete do prvního týmu. Je to úplný rozdíl.

A máte tady i míň peněz.

Je to v každé nováčkovské smlouvě. Kdo má jednocestnou, má stejný plat v AHL i NHL, ale v nováčkovské smlouvě je to několikanásobně míň, není to ani desetina, nějakých 70 tisíc dolarů.

Šetříte?

Ne, že bych šetřil. Žiju tak, aby mě to bavilo, kupuju si hlavně jídlo. Není to tak, že bych se nemohl najíst. Jím tu líp, než jsem jedl v Česku. Většinou jsem tam chodil po restauracích. Všichni si myslí, že v Americe se jí jen špatně, ale když chcete, tak si najdete úplně zdravé i fastfoody. Sice to stojí víc, ale je tu toho hodně.

Krejčí je nedoceněný

Co jste si zatím z toho cirkusu NHL odnesl?

Co jsem odešel, strávil jsem hrozně času na videu. Abych mohl hrát na centru, musím být lepší v obraně. Sice jsme za 7 zápasů dostali 2 góly, ale v obraně jsem nebyl dobrý. Po každém zápase mám video s trenérem. Ukazovali mi i klipy, jak hraje třeba Patrice Bergeron (jeden z nejlépe bránících útočníků v NHL, pozn. red), člověku to pomůže, nikdy jsem tohle s trenéry neřešil a pomáhá mi to posouvat se dát, je to vážně velký rozdíl.

Jak jste zjistil, že nejste dobrý do obrany? Najednou asi řešíte jiné věci než v Kometě.

Kdybych hrál v Carolině druhou lajnu a měli jsme útočné úkoly, tak o tom člověk tolik nepřemýšlí, ale jelikož jsem nebyl zvyklý hrát čtvrtou pětku a většinu času jsme trávit spíš v obraně, tak to bylo těžké. Člověk se chce zlepšit, aby mohl hrát výš. Vždycky se musí začínat dobrou obranou, až pak se může jít do útoku.

Je hrozně těžké hrát na centru, protože hrajete všechno v obraně i útoku, všechna buly. Na křídle toho moc v obraně nehrajete, prakticky si hlídáte jen jednoho hráče. Právě teď jsem teď v AHL a snažím se zlepšovat, abych mohl jít nahoru.

Pavla Zachu v New Jersey taky poslali na farmu, a řekli mu, aby se rozehrál, pak ho povolali zpátky. Co řekli vám?

To samé řekli mně, ale neřekli mi, na jak dlouho. Poslední zápas v NHL jsem hrál sedm nebo osm minut a oni sami nechtěli, abych hrál takhle málo, pak si člověk ani nevěří a nehraje tak, jak může. Proto mě poslali sem, abych se rozehrál.

Máte mezi Čechy v NHL nějaký vzor? Třeba Davida Pastrňáka?

Každý by chtěl být jako Pasta, ale David je křídlo, já jsem centr. Mně se z Čechů nejvíc líbí David Krejčí. Hraje výborně do defenzivy i ofenzivy, akorát je nedoceněný, protože tam je Patrice Bergeron v roli prvního centra. Kdyby byl David Krejčí v jiném týmu, může ho hrát on. Třeba toho tolik nenabruslí, ale ví, kde se pohybovat. Má hokejové myšlení. Ví nejen, kde hraje, ale kde bude.

'Co bych dělal bez golfu?'

Jak se vám žije v Charlotte?

Teď jsem asi třetí den na apartmánu, který nám dali. Je to o něco lepší, nemusím být na hotelu, můžu si uvařit, nakoupit a je tu všechno, co potřebujeme. Ale je to podstatně horší život, než jsem poznal v NHL.

Po porážce 1:5 od Belleville „Dneska to byl asi náš nejhorší zápas. Jak výsledkem, tak předvedenou hrou. Přehráli nás úplně ve všem. Vůbec nám to nejezdilo.“

Jak by hráli Charlotte Checkers s Kometou Brno?

Těžko říct. Je to určitě rychlejší než extraliga a ne tolik svázané taktikou. V Česku jsou zkušenější hráči, ale tady je to zase rychlejší, podobná rychlost jako v NHL.

A s Carolinou?

V přípravě by to nebylo jednoznačné. Jak je těžké přes hráče útočit, je to stejné jako v NHL, všichni lítají. Beci třeba nejsou tak zdatní na hokejce, ale většina je výborná v obraně a hokej je o chybách.

Jak tu trávíte volný čas?

Teď jsme byli dvanáct dní na tripu, ale dneska je volno, tak jsem si zacvičil a s kluky z mého ročníku, Radimem Šaldou nebo Martinem Kautem, hrajeme na dálku na playstationu. Je to zpestření a pokecáme si. A hodně času trávím na golfu, hraje ho tu skoro každý. Nevím, co bych tu bez toho dělal.

Není golf spíš výsada hráčů, kteří v NHL končí a usazují se? To vás chytlo až tady?

Až v Americe. V Česku jsem nehrával, golf tam není tolik rozšířený a nebylo tolik volného času, tady je ho docela dost.

Tripy znamenají hodiny v autobuse?

Jsme snad jediný tým, co docela často létá. Až pak přejíždíme autobusem třeba na dvě tři hodiny, to není špatné. Většinou týmy jezdí autobusem i osm nebo deset hodin.

Po matném úvodu se Nečasovi začalo v Checkers bodově dařit, i když není v první přesilovkové formaci | Foto: František Kuna