Nečas má v NHL skvělou formu, asistencí přispěl k výhře Caroliny. Vaněček vychytal Pittsburgh

Český hokejový útočník Martin Nečas asistencí pomohl Carolině k výhře 4:0 nad Floridou v NHL. Z vítězství se po šesti prohrách za sebou radoval také brankář Vítek Vaněček, jenž 25 zákroky přispěl k výhře New Jersey 4:2 nad Pittsburghem. New York 11:25 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skrumáž před bránou Caroliny Hurricanes | Foto: James Guillory | Zdroj: Reuters

Carolina rozhodla zápas proti Floridě v přesilových hrách. Ze čtyř branek hned tři vstřelila v početní výhodě a došla si pro desáté vítězství za sebou. „Speciální formace nám vyhrály zápas,“ řekl trenér Hurriccanes Rod Brind'Amour.

Nečas se ve 25. minutě zapojil do akce před gólem Andreje Svečnikova na 2:0 a bodově se prosadil ve čtvrtém utkání za sebou. S 35 body je rodák z Nového Města na Moravě druhým nejproduktivnějším českým hokejistou v dosavadním průběhu ročníku NHL.

Druhé čisté konto za sebou vychytal Antti Raanta. Finský gólman kryl všech 19 střel Panthers a navázal na bezchybný výkon ze zápasu s Chicagem. „Antti nás dnes několikrát podržel. Je skvělé, když víte, že se na svého brankáře můžete spolehnout,“ chválil třiatřicetiletého Fina trenér Brind'Amour.

Hurricanes bodovali v 16 zápase za sebou a z druhého místa v tabulce Východní konference ztrácejí pět bodů na vedoucí Boston.

Vaněček vyhrál

Teprve podruhé z posledních deseti zápasů vyhráli hokejisté New Jersey. Devils v Pittsburghu dvěma góly v závěru druhé třetiny otočili nepříznivé skóre a ve třetí části pečetili své vítězství. Vítěznou branku vstřelil v oslabení v čase 39:22 kapitán Devils Nico Hischier. „Myslím, že ten gól změnil ráz zápasu. Trochu jsme se po něm uklidnili a třetí třetinu jsme zvládli skvěle,“ řekl Hischier.

Dva góly zaznamenal Jack Hughes, s dvaceti trefami nejlepší střelec týmu. Pittsburgh navzdory tomu, že v zápase dvakrát vedl, prohrál počtvrté za sebou a v tabulce Východní konference zůstal sedmý.

„Je jasné, že bychom chtěli být na druhé straně a vyhrát, ale bohužel se to opět nepovedlo. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, ale nebyli jsme odměněni,“ řekl brankář Penguins Tristan Jarry, který v zápase kryl 24 střel.

Útočník Nashvillu Filip Forsberg ozdobil svůj 600. zápas v NHL třemi body za gól a dvě asistence a dovedl Predators k výhře 6:1 nad Anaheimem. Zápas vyšel celé první formaci Nashvillu. Forsbergovi parťáci Colton Sissons (1+1) a Juuso Pärssinen (0+2) se na vysoké výhře podíleli dvěma body.

Hned pět bodů v pátečním programu zaznamenal Connor McDavid. Kanadský fenomén pomohl Edmontonu k vysoké výhře 7:2 nad Seattlem a prodloužil svou bodovou sérii na 17 zápasů. Ve 37 duelech zaznamenal pětadvacetiletý Kanaďan již 72 bodů (32+40) a v čele ligové produktivity zvýšil náskok na spoluhráče Leona Draisaitla na 15 bodů.

Connor McDavid with a casual 5 point night. pic.twitter.com/7vHN7fvgwy — Sportsnet (@Sportsnet) December 31, 2022

Od sezony 1995/1996 žádný hráč nenasbíral 70 bodů rychleji než McDavid. Před 27 lety se to podařilo Mariu Lemieuxovi (25 zápasů) a Jaromíru Jágrovi (34 zápasů). „Snažím se na své hře pracovat a stále se zlepšovat. Někdy se mi daří víc a někdy je to slabší. Jediné, co chci, je pomoct týmu k výhrám. Za to jsem placen,“ řekl po zápase McDavid.

Výsledky NHL Anaheim - Nashville 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Branky: 23. Carrick - 9. Sissons, 30. Trenin, 34. F. Forsberg, 51. Novak, 56. Josi, 60. Niederreiter. Střely na branku: 27:43. Diváci: 14 890. Hvězdy zápasu: 1. Novak (Nashville), 2. Leason, 3. Gibson Carolina - Florida 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 8. Noesen, 25. A. Svečnikov (Nečas), 32. Teräväinen, 44. Kotkaniemi. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18 767. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Kotkaniemi, 3 Burns (všichni Carolina). Pittsburgh - New Jersey 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Branky: 15. Malkin, 33. Carter - 27. a 60. J. Hughes, 38. Hamilton, 40. Hischier. Střely na branku: 27:28. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 18 387. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier, 3. Hamilton (všichni New Jersey). Seattle - Edmonton 2:7 (0:4, 2:2, 0:1)

Branky: 22. Sprong, 28. B. Tanev - 3. a 27. Hyman, 4. a 26. Kostin, 4. Nurse, 10. Puljujärvi, 51. McDavid. Střely na branku: 38:32. Diváci: 17 100. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Hyman (všichni Edmonton).