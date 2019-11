Útočník Frolík o svém trápení v Calgary: Je to taková zvláštní sezona, ale je to asi mnou

Jen dvě výhry ze třinácti listopadových zápasů NHL mají na svém kontě hokejisté Calgary. Flames nevyšel ani noční zápas na ledě Pittsburghu, kde prohráli 2:3 v prodloužení. Nepomohlo jim ani pětatřicet úspěšných zákroků současné jedničky mezi tyčemi Davida Ritticha.

„Jsem rád za příležitost, kterou mi Calgary dalo. Trenéři mi tady věří, ale podle mě není tak složité se do té pozice dostat, ale spíše se v ní udržet,“ říká o své pozici v Calgary Rittich. Post brankářské jedničky nemá jistý, ale ví, co potřebuje, aby si ho udržel.

„Musím chytat dobře a vyhrávat, jenže to se právě teď moc nedaří. Prohráli jsme a atmosféra nebyla zrovna moc dobrá, i když jsme výrazně zlepšili hru a máme nějaké šance. Já doufám, že už se to bude jen zlepšovat.“

Za měsíc jen dvě vítězství

Neutěšená bilance v listopadových zápasech sráží hráčům Calgary sebevědomí. Vždyť za celý měsíc vyhráli jen dvě utkání.

„V těch klíčových okamžicích je vidět, že jsme v křeči a nedokážeme zakončit. Máme tam problémy, které řešíme a snažíme se to pilovat. Atmosféra v týmu ale není špatná, jen se nám teď moc nedaří.“

Sedmadvacetiletý David Rittich ale šanci mezi tyčemi dostává. Méně prostoru na ledě má naopak druhý z Čechů v sestavě útočník Michael Frolík.

V jedenatřiceti letech nastupuje ve čtvrté formaci. Zatím v sezoně s bilancí jedné branky a dvou asistencí. Rodák z Kladna hledá chyby především sám u sebe a na nic se nevymlouvá.

„Je to taková zvláštní sezona. Moc příležitostí jsem nedostal, a když jo, tak jen na chvíli a pak jsem zase ve čtvrté lajně a na ledě moc času netrávím. Je to asi mnou, protože jsem měl trochu problémy i minulý rok a ve druhé polovině sezony se to otočilo. Teď tím procházím znovu, tak musím makat a snažit se, když ta příležitost přijde, abych byl připravený a vytěžil maximum,“ uvědomuje si Frolík. Další možnost vylepšit si bilanci bude mít jeho tým na ledě Buffala.