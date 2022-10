Měli jsme hrát trpělivěji, ale na zápasy v Praze budu vzpomínat do konce života, říká Šimek

Hokejisté Nashvillu vyhráli i druhý pražský zápas na úvod sezony NHL, San Jose tentokrát zdolali 3:2. V dresu poražených se znovu představili i dva Češi. Zatímco v pátek se v úvodu blýskl gólem Tomáš Hertl, o den později byl před zápasem vidět hlavně Radim Šimek, který obstaral slavnostní úvodní buly vhozené legendárním Jaromírem Jágrem. Praha 7:08 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Yakov Trenin a Radim Šimek bojují o puk | Foto: David W Cerny

Bouřlivým aplausem pro Jaromíra Jágra symbolicky odstartovalo druhé letošní utkání hokejové NHL v Praze. Spolu s nejproduktivnějším Evropanem v historii zámořské soutěže u toho byl na ledě i Radim Šimek. Ten jako obránce na vhazování rozhodně nechodí. Proč se mu této pocty dostalo mu ale bylo docela jasné.

„Je to asi proto, že jsem Čech. Jinak to pro mě bylo první a poslední buly. Ale užil jsem si to. Jsem rád, že jsem mohl Jardovi podat ruku, protože jsem ho nikdy dřív nepotkal. Byl to pro mě další zážitek v rámci tohohle zájezdu do Prahy. Budu na to vzpomínat do konce života.“

Na co už ale možná Šimek tolik vzpomínat nebude jsou výsledky obou pražských zápasů. Po úvodní prohře 1:4 totiž San José nezvládlo ani druhý duel, tentokrát 2:3.

You just knew Jaromir Jagr (@68Jagr) was going to get a standing ovation in Prague. #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/KIgovZsYzs — NHL (@NHL) October 8, 2022

„Neodehráli jsme špatné utkání. Jenom byla škoda, že jsme dostali rychle druhý gól. Když jsme dali gól na 2:1, tak jsme měli hrát trpělivěji a víc si hlídat výsledek,“ smutnil český reprezentant, že San Jose se nepodařilo udržet vedení po trefě kapitána Logana Coutura.

Šance na vyrovnání

Sám Šimek, který se v NHL gólově prosazuje jen svátečně, měl pak ve třetí části za stavu 2:3 možnost vyrovnat.

„Měl jsem tam šanci, když mi dal puk Nico Sturm zpoza brány, ale puk zůstal vedle branky. Snažil jsem se to trefit, aspoň na gólmana, ale trefil jsem jenom boční síťku a nic z toho nebylo. Asi chybělo i trochu štěstí,“ popsal Šimek, který se tak vrací po dvou neúspěšných pražských zápasech spolu s týmem San Jose zpátky do zámoří.