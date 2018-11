S jídlem na hokej. Fanoušci New Jersey pomáhají charitě tunami potravin

Normálně si hokejoví fanoušci na hokej jídlo nenosí, jenže tentokrát před Prudential Center chodili s plnými taškami. Na místě, kde jídlo odevzdávali, se tvořily fronty.

„Pomáhají nakrmit hladové. Každý rok v tomhle období spolupracujeme s Devils. New Jersey jako klub vyzývá fanoušky, aby na zápas přinesli potraviny, které pak jsou do takzvané banky s jídlem. A na oplátku zase ti přispějí, dostanou poukázku na dva lístky na další ze zápasů,“ vysvětluje Radiožurnálu Tristan Wallack, který má na starostí distribuci jídla z banky dál.

Akci pořádají Devils jednou za sezonu. Když fanoušci během tří zápasů přinesou minimálně dvě balení trvanlivých potravin, dostanou voucher, na který si pak mohou vybrat dva lístky na domácí zápasy „Ďáblů.“

„Blíží se prázdniny kolem Dne díkuvzdání a to je čas na to si vzpomenout na hladové. Samozřejmě ale chceme, aby tak lidé přemýšleli celý rok,“ vysvětluje Wallack. Podle organizace, která akci pořádá, se s hladem potýká jen ve státě New Jersey každý den 900 tisíc lidí.

Žádní krocani

Dává to smysl, kdy jindy pomoci hladovým, než v čase, kdy se blíží Den díkuvzdání a většina Ameriky se chystá na to, jak se nacpe obrovským krocanem? Žádná chlazená drůbež ale v igelitkách ale před halou nebyla.

„Tyhle všechny možné druhy potravin jdou do naší banky a my to pak posíláme dál menším organizacím. Těm co se starají o bezdomovce, kuchyním pro chudé a dalším. Pak se reálně dostane jídlo k potřebným,“ říká Tristan Wallack u krabic s jídlem.

Během loňské akce se před zápasy Devils vybralo přes 14 tun potravin. Letos před zápasem proti Pittsburghu pomohl každý třetí fanoušek, který přišel na zápas. Tedy kolem pěti tisíc lidí.