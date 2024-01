Chytil je po zranění zpátky v New Yorku. O jeho návratu do sestavy Rangers však ještě není jasno

Hokejista Filip Chytil se po tréninku v Česku vrátil podle informací stanice ESPN do New Yorku. Zatím však není zřejmé, kdy by se čtyřiadvacetiletý útočník Rangers mohl vrátit do hry. V této sezoně NHL Chytil kvůli zdravotním potížím absolvoval dosud jen deset utkání.

