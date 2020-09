Nenápadný Palát táhne Tampu do finále NHL. ‚Je jako pracovitá včela,‘ říká o něm trenér Jandač

Není možná tak opěvovanou hvězdou jako David Pastrňák nebo Jakub Voráček, jenže na rozdíl od nich ještě může stále v NHL bojovat o Stanley Cup. Hokejista Ondřej Palát v letošním play off pravidelně dává góly a i teď se předvedl – vstřelil branku a na další přihrál. I díky němu Tampa porazila New York Islanders 4:1 a chybí ji jediné vítězství k postupu do finále. Audio New York 14:53 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát | Zdroj: Reuters

Prý je jako včela – spíš nenápadný, zato neobyčejně pilný a pracovitý. Hokejista Ondřej Palát výrazně přispívá Tampě k postupu do finále NHL.

„Měl jsem volnou bránu. Sice jsem nevěděl, jestli to byl gól, ale o to víc jsem byl pak rád.“

Ondřej Palát nejdřív zvedl ruce nad hlavu, ale pak jakoby zkameněl, pohledem hledal puk v brance a chvíli váhal, jestli vážně vstřelil gól.

Gól Ondřeje Paláta proti NY Islanders:

Ano, gól to byl, a tak o potom o něco později právě on na dálku odpovídal novinářům, i do České republiky.

„Naše lajna hraje dobrý hokej a rozumíme si na ledě.“ A byly to tradičně velmi stručné odpovědi, a s úsměvy taky dost šetřil. Rozhodně nemá pověst srandisty jako třeba David Pastrňák, který po zápasech baví svými hláškami.

A možná i proto se o Palátovi nemluví tolik jako o dalších Češích v NHL, Voráčkovi nebo Krejčím. Ostatně, prý i na ledě je v porovnání s nimi spíš nenápadný, přitom výkonnostně nijak nezaostává. Myslí si to bývalý reprezentační trenér Josef Jandač, který ho vedl před čtyřmi lety na Světovém poháru.

„Ondra Palát je malinko ve stínu, protože ne vždycky je bodovej, ale jeho role je být poctivým hráčem. Je to vděčný hráč pro každého trenéra a je to taková pracovitá včela.“

Nikdy se nevzdává

Ale když se na konci sezony stáčí med, pak jsou skvěle vidět jeho výsledky. I přínos Ondřeje Paláta obvykle vynikne v nejdůležitějších zápasech, v play-off, což podle Jandače souvisí s vůlí a odhodláním.

„Těžký zápasy mu jdou vždycky, to je vidět. Taky vím, jakým způsobem se protloukal do NHL, když už v Americe byl. Měl možnost se vrátit, ale sám říkal, že nebude utíkat bez boje, není rozmazlenej, aby to vzdal po prvním nezdaru.“

I díky tomu můžou v Tampě dál pomýšlet na zisk Stanley Cup, k postupu do finále chybí Palátovým Lightning jediné vítězství.