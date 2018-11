‚Teď už to půjde jen nahoru.‘ Zacha je zpět v kádru Devils, na farmě si zvýšil sebevědomí

Když hráče pošlou do nižší soutěže, nemusí to automaticky znamenat, že už s ním nepočítají. Hokejista New Jersey Pavel Zacha si odskočil na pár zápasů mimo NHL, aby se rozehrál a vrátil do formy, v jaké ho vedení klubu chce mít. New Jersey 10:22 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zacha je zpět v kabině New Jersey Devils | Foto: František Kuna

„Deset zápasů jsem neměl bod a bylo vidět, že se trošku trápím, že se dívám na body. Začal jsem se trošku bát hrát na puku a hrál jsem míň minut. Řekli mi, že bude lepší, když odejdu na farmu a budu hrát všechny situace, abych si spravil sebevědomí. Myslím, že to pomohlo,“ říká Radiožurnálu útočník New Jersey Devils Pavel Zacha.

Útočník už je zpátky v prvním týmu a snaží se zapomenout na to, že je zatím v této sezoně NHL bez bodu, ty první za pět asistencí ve čtyřech zápasech si připsal právě na farmě v AHL, kde dostal prostor.

„Hrál jsem přes 20 minut na zápas, to jsem hrál naposledy tak v juniorce. Psychicky mi to hodně pomohlo, měl jsem pořád puk na hokejce. Hrál jsem přesilovky i oslabení. Teď jsem zpátky a hrál jsem zase hodně, tak myslím, že už to půjde jen nahoru,“ věří.

Pětkrát asistoval v soutěži, o které se říká, že v ní každý myslí spíš na sebe, aby se dostal do NHL. O to víc pak potěšila zpráva právě ze šatny týmu, kam všichni v AHL vzhlížejí.

„Hodně hráčů mi psalo, ať makám a hodně štěstí. Ani jsem to nečekal a hodně to psychicky pomohlo, když jsem se vrátil do kabiny a byli rádi, že mě viděli. Mám super spoluhráče,“ vypráví 21letý brněnský rodák o náladě v týmu.

Teď v šatně New Jersey Devils opět visí cedulka se jménem Pavel Zacha. Zmizela jen na pár dní.

„Nic tu nebylo a nikdo tu neseděl. Dělá se to tak, když hráči odejdou. Cedulka se sundá a pak se zase vrátí,“ říká Pavel Zacha po návratu do týmu, ve kterém sice proti Pittsburghu nebodoval, ale při výhře 4:2 si připsal dva plusové body.