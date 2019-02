Mrázek vychytal Rangers a stal se první hvězdou zápasu, Chytil byl u dvou inkasovaný branek

Petr Mrázek vychytal svou druhou nulu v letošní sezoně NHL, když pomohl 27 zákroky k vítězství Caroliny nad New Yorkem Rangers 3:0. Český gólman se stal také první hvězdou večera. V dresu hostí se představil i útočník Filip Chytil, který byl hned u dvou inkasovaných branek newyorského týmu. New York 7:28 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Mrázek při zápase proti New York Rangers | Foto: Andy Marlin | Zdroj: Reuters

Utkání mělo pro Rangers slavnostním nádech, protože ještě před úvodním buly proběhl ceremoniál připomínající vítěze Stanley cupu z roku 1994.

Oslavy se ale Rangers příliš nepovedly. Po celý zápas byli na ledě horším týmem a především v útočném pásmu nebyli příliš úspěšní. Pokud se už ke střele dostali, zastavil je bezchybný Mrázek.

V Madison Square Garden se dlouho čekalo na první branku. Nakonec puk dostal za záda Lundqvista jako první Foegele. Minutu před koncem do prázdné brány zvyšoval Svečnikov. Vítězství Hurricanes pečetil v samém závěru při hře Rangers bez brankáře McGinn.

„Vždycky se soustředím na utkání, ale tohle byl jeden z těch zápasů, který vyhraje ten, kdo dá první branku. Jsem rád, že se to povedlo nám. Je to pro nás velké vítězství. Ještě nám zbývají dva zápasy venku, tak uvidíme, co se stane,“ řekl po zápase novinářům Mrázek.

Rangers prohráli třetí ze čtyř posledních zápasů. Naopak Carolině se daří a k posunu na příčku zajišťující play-off jí chybí jediný bod.