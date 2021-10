Simon zahájil sezonu NHL vítěznou brankou, Pittsburgh porazil šampiony. Seattlu premiéra nevyšla

Hokejový útočník Dominik Simon podpořil v prvním hracím dni nového ročníku NHL jedním gólem výhru Pittsburghu 6:2 na ledě Tampy Bay a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Branka českého hráče, který se v létě po roce v Calgary vrátil do míst, kde začínal svou kariéru v NHL, byla vítězná. První soutěžní utkání v klubové historii nevyšlo nováčkovi Seattlu, který prohrál 3:4 ve Vegas. New York 7:48 13. 10. 2021 (Aktualizováno: 8:37 13. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pittsburgh udeřil po bezbrankové úvodní třetině dvakrát na začátku té druhé zásluhou Dantona Heinena a Briana Boylea, který se v NHL představil po čtrnáctiměsíční pauze. Simon v 52. minutě zvýšil na 3:0, poté co jeho nahození od pravého mantinelu prošlo brankáři Andreji Vasilevskému, který měl zakrytý výhled, mezi betony.

Nový ročník NHL: Tampa chce získat zlatý hattrick, na ledě se objeví i nováček ze Seattlu Číst článek

Český útočník, který v minulé sezoně v jedenácti zápasech za Calgary nebodoval, skóroval poprvé od začátku loňského února.

„Byl to úžasný pocit. Měl jsem štěstí, že už v přípravných zápasech jsem dal nějaké branky, to bylo také skvělé. Soutěžní utkání jsou ale o něčem jiném, jsem za ten gól vděčný,“ řekl Simon.

Divoký závěr byl důsledkem risku Tampy Bay, která se odhodlala ke hře bez gólmana už v 54. minutě. Obhájce sice snížil na 1:3 a 2:4, ale také třikrát inkasoval. Na výhře Pittsburghu, který hrál bez zraněných lídrů Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina, se podílelo šest různých střelců.

„Všichni jsme cítili, že jsme velmi dobře připraveni. Věděli jsme, co máme na ledě dělat. Šlo jen o to, abychom to dodrželi a dělali správně. Myslím, že jsme si v tom vedli velmi dobře,“ pochvaloval si Simona. „Je to jen jeden zápas, ale dokázali jsme si, že můžeme hrát i proti takovému týmu dobře a že můžeme nad ním vyhrávat,“ podotkl.

Seattlu vstup do soutěže nevyšel a po dvou gólech Maxe Paciorettyho a zásahu Jonathana Marchessaulta prohrával ve 27. minutě s Vegas už 0:3. Nováček se ale nepoložil a ve 48. minutě bylo vyrovnáno. Postarali se o to Ryan Donato, Jared McCann a Morgan Geekie.

Nerozhodný stav ale vydržel jen 35 sekund, poté se o vítězný gól Vegas postaral Chandler Stephenson. Puk sice do branky dostal bruslí, rozhodčí ale gól uznali, protože ani u videa se neprokázalo úmyslné kopnutí. Třemi přihrávkami se na vítězství podílel útočník Mark Stone.

NHL:

Tampa Bay - Pittsburgh 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Branky: 55. Cirelli, 57. Killorn - 21. Heinen, 25. Boyle, 52. Simon, 55. Blügers, 58. Rodrigues, 59. Rust. Střely na branku: 28:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Heinen, 3. Simon (všichni Pittsburgh).

Vegas - Seattle 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky: 4. a 27. Pacioretty, 7. Marchessault, 49. Stephenson - 32. Donato, 33. J. McCann, 48. Geekie. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.431. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Stephenson, 3. Pacioretty (všichni Vegas).