Nečas opět bodoval a Carolina je krok od postupu. Floridské derby i potřetí ovládli Panthers

Carolina porazila New York Islanders 3:2 a v sérii už vede 3:0 na zápasy. K vítězství pomohl asistencí i český útočník Martin Nečas. Florida si poradila s Tampou Bay 5:3 a je také jen jeden krok od postupu do dalšího kola.

Útočník Martin Nečas asistoval u výhry Caroliny 3:2 na ledě NY Islanders a pomohl Hurricanes ke třem postupovým mečbolům. Za rychlým proklouznutím do semifinále Východní konference vykročila také Florida, která ve třetím zápase vyhrála na ledě Tampy Bay 5:3.

Nečas si svůj třetí bod v aktuálním play off připsal v páté minutě, kdy se jeho nástřel před branku šťastně odrazil až k zakončujícímu obránci Brentu Burnsovi. Kanadský veterán napřáhl na vrcholku kruhu a jeho nenápadný pokus zapadl až do branky.

O šest minut později hosté zvýšili na 2:0 a opět se prosadil obránce. Nevydařený přechod Islanders do útočného pásma potrestal Dmitrij Orlov, jenž si z druhé vlny najel na nahrávku krajana Andreje Svečnikova. Ve druhé třetině Islanders zápas zdramatizovali. Po 40 minutách snížili na 2:3, víc ale nestihli a jsou jediný krok od rychlého vyřazení.

Ve stejné pozici je po čtvrtečním duelu také Tampa Bay, která doma podlehla Floridě 3:5 a v play off dál čeká na vítězství. Lightning ve třetím zápase série do 30. minuty vedli, poté ale převzali iniciativu hosté, kteří vyhráli druhou půlku zápasu jednoznačně 4:1. Dvěma góly konečné vítězství 5:3 řídil Matthew Tkachuk, gólem a nahrávkou se do statistik zapsali Brandon Montour a Steve Lorentz.

1. kolo play off NHL Východní konference - 3. zápasy: Tampa Bay - Florida 3:5 (stav série 0:3), New York Islanders - Carolina 2:3 (stav série 0:3).