Edmonton udolal Vegas a slaví postup do semifinále NHL. Florida otočila stav série a vede nad Torontem

Ve Vegas se hrálo opatrné utkání, ve kterém vládli brankáři a obrany. Čekalo se na první větší chybu, a protože v základní hrací době žádná nepřišla, zápas došel za stavu 0:0 do prodloužení.

V nastaveném čase byl aktivnějším týmem hostující Edmonton, který byl po necelých osmi minutách za svou aktivitu odměněn. Kasperi Kapanen, jenž naskočil teprve do druhého zápasu aktuálního play-off, si v brankovišti našel volně ležící puk a nadvakrát ho posunul za gólmana Adina Hilla.

THERE IT IS!!! 😱 KASPERI KAPANEN IS YOUR @ENERGIZER OT HERO IN GAME 5 AND THIS SERIES IS OVER! #StanleyCup

Asistenci u postupového gólu si připsal Leon Draisaitl, který vylepšil svou bilanci v play off na 16 bodů a je třetím nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů.

Hlavní hvězdou Oilers byl ale gólman Stuart Skinner, který zlikvidoval všech 24 střel Golden Knights a podruhé za sebou udržel čisté konto.

Blízko k vychytané nule byl i brankář Floridy Sergej Bobrovskij. Zkušený ruský gólman na ledě Toronta kapituloval až v čase 58:54, kdy ho překonal Nick Robertson.

Inkasovaná branka ale v závěrečných součtech nic nezměnila, domácí Maple Leafs pouze snížili na konečných 1:6 a v sérii prohrávají 2:3. Pokud chtějí myslet na postup do finále Východní konference, budou muset vyhrát zbývající dva duely.

The @FlaPanthers get yet ANOTHER goal from their defensemen! 👀



That's 10 goals from their blueline during these #StanleyCup Playoffs!



