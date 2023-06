Finále NHL začali lépe hokejisté Vegas, Floridu po povedené třetí třetině porazili 5:2

The @FlaPanthers get the first goal of the #StanleyCup Final while shorthanded!



: @NHL_On_TNT ➡️ https://t.co/LaJpv7cBo5 #NHLonTNT

: @Sportsnet ➡️ https://t.co/uEVY6yYjf7 pic.twitter.com/jPAfjzNjxq