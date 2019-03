Petr Nedvěd jedná v Americe s hráči pro MS. ‚Je hodně těch, o které máme zájem, ale budou hrát play-off.‘

Při pohledu na tabulky obou konferencí v NHL zjistíte nejen, že se se blíží konec základní části, ale také to, kterým hráčům nejspíš brzy skončí sezona a mohli by tak pomoci národnímu týmu na světovém šampionátu. A právě s takovými je teď v kontaktu Petr Nedvěd, generální manažer hokejové reprezentace, který je v Americe a naposledy navštívil zápas v Las Vegas. Praha 22:30 24. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S Jakubem Voráčkem z Philadelphie počítá Petr Nedvěd pro letošní mistrovství světa | Foto: Andy Marlin-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Budu 6. dubna na zápase Philadelphia – Carolina. Hurricanes teď hrají moc dobře, takže to vypadá velice pozitivně pro ně a asi určitě budou hrát play-off,“ popisuje Radiožurnálu Petr Nedvěd.

A to se týká brankáře Petra Mrázka. Ale soupeř Caroliny pro poslední zápas základní části je pro Nedvěda a národní tým dost důležitější: „Philadephia naopak asi těžko postoupí. Máme tam Voryho s Gudym, kteří nám už potvrdili, že chtějí reprezentovat. S kluky se chci vidět po posledním zápase a dořešit s nimi nějaké detaily. Určitě tak budeme mít dva hráče, kteří na mistrovství pojedou.“

Vory a Gudy jsou dobře známá dvojice z Philadelphie Jakub Voráček a Radko Gudas. Šance Philadelphie na play-off jsou mizivé a Nedvěd vlastně jen potvrdil, co avizoval po novém roce, kdy představil seznam těch, kteří by rádi reprezentovali po konci sezony v NHL. Zpět ale k Nedvědově cestě. Naposledy byl v Las Vegas, kde hrál Detroit v sestavě s obráncem Filipem Hronkem.

Hráči na farmách

„Odehrál opravdu vynikající utkání. V průměru má nějakých 20 minut na zápas, takže já jen doufám, že ho Detroit pustí, a že bude moct hrát za nároďák. Bude záležet také na Detroitu, jaké s ním mají úmysly, a jestli ho nechtějí poslat dolů, aby odehrál play-off na farmě. Samozřejmě se budeme snažit, abychom ho mohli dostat na mistrovství světa, protože by určitě hrál velkou roli v našem mančaftu,“ prozradil Petr Nedvěd.

Téma farmy, tedy nižší soutěže AHL, se může týkat i Martina Nečase, který se v Carolině neprosadil a jeho současný tým - Charlotte - vede východní konferenci a v play-off může jít daleko. Z nižší soutěže se naopak prosadil obránce Libor Hájek do dresu New Yorku Rangers. Jenže aktuálně je zraněný.

„Byl to další hráč, kterého jsme měli v hledáčku a chtěl jsem se na něj podívat, ale bohužel. Samozřejmě tam je Filip Chytil, který určitě pojede. Budu tu na první kolo play-off, budu sledovat všechny naše hráče a uvidíme. Nemá cenu předbíhat. Bohužel pro nás je tam hodně hráčů, o které samozřejmě máme zájem, ale budou hrát play-off, takže musíme počkat,“ říká generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd.

Světový šampionát začíná opět o něco později než v minulém roce, a tak budou někteří hráči z NHL volní pro mistrovství světa třeba i po druhém kole play-off. A teď ještě hráči, kteří mají naději na dobrý výsledek ve Stanley Cupu. Na západě vládne Calgary s Rittichem a Frolíkem, následuje San Jose, kde je Hertl a na hranici prvního týmu a farmy pendlující Radil a také dlouhodobě zraněný Šimek. Na východě je to zase Boston s Pastrňákem a Krejčím a Petr Nedvěd mluví o dalších týmech, které by mohly jít v play-off daleko. Klidně i pro Stanley Cup.

„Podle výkonů, které podávají, tak je to Tampa, což by si tiplo asi hodně lidí, ale i Washington má vynikající mužstvo. Ze západu je výborné Vegas a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby šlo opět do finále,“ vypočítává Nedvěd, který tak tuší, že Paláta z Tampy nebo třeba trio z Washigtonu bude těžké na mistrovství světa dostat proto, že jejich tým bude bojovat o Stanley Cup.