Florida srovnala v NHL sérii s Torontem. Dallas se ujal vedení nad Winnipegem, výhru opět řídil Rantanen

Obhájce Stanley Cupu Florida poprvé v sérii dostala méně než čtyři branky a ta se vrátí do Kanady na pátý duel za nerozhodného stavu.

Hvězdou nedělního vítězství byl Sergej Bobrovskij, zlikvidoval všech 23 střel hráčů Maple Leafs a udržel druhé čisté konto v aktuálním play-off.

Florida v Torontu inkasovala dohromady devět branek a prohrávala 0:2 na zápasy. Také ve třetím duelu Bobrovskij dostal více než tři branky, v domácím prostředí ale jeho výkon stačil na výhru 5:4 v prodloužení.

Až ve čtvrtém pokračování ruský brankář poprvé v sérii dostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. O góly se postarali Carter Verhaege a Sam Bennett.

