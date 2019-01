Zůstat v Evropě není chyba. V NHL se prosazují i Češi, kteří se za moře vydali později

„O NHL člověk sní, když začíná hrát hokej. Já už jsem pak ani nesnil, ale v Rusku jsem byl tři roky a vyvinulo se to tak, že byla šance jsem jít, tak jsem to moc chtěl jít zkusit a vyšlo to,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Radil.

Gólman Rittich zářil při další výhře Calgary, Frolík dal vítězný gól Číst článek

Co někteří jeho vrstevníci absolvovali před deseti lety, zvládl útočník San Jose Lukáš Radil možná výrazně lépe až v aktuální sezoně. I kdyby snad navzdory předpokladům začal střílet góly v každém zápase, Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka už jistojistě nezíská, na to je příliš starý, vždyť mu letos bude už 29 let.

Ale jinak nemusí být pokročilejší věk překážkou, jak ukazuje v Calgary další Čech, brankář David Rittich. Kanadští komentátoři mu pro jeho zákroky začali říkat Big save Dave, šestadvacetiletý Rittich je teď překvapivou jedničkou nejlepšího týmu Západní konference, a to se do zámoří vydal z Mladé Boleslavi až před dvěma lety.

„Když hráč není vyzrálý, nemá zkušenost a není to top hvězdička, není vůbec chyba, aby zůstal v dobrých rolích v týmech dospělých v Evropě a do NHL se pokusil vstoupit později,“ říká trenér extraligového Liberce Filip Pešán.

„Názory na vývoj hráčů a začlenění do NHL se různí. Spousta obránců je schopna v NHL hrál v posledních letech. U Ritticha i Radima Šimka se ukázalo, že připravit hráče na pozdní vstup není chyba,“ naznačuje Pešán, že snaha vyrazit okamžitě a za každou cenu do zámoří může být mnohdy u osmnáctiletých hokejistů unáhlená.

Připomíná Radima Šimka ze San Jose, dalšího Čecha, který je letos v NHL ve 26 letech už trochu starším nováčkem.

„Můžu být i trochu vzor, že cesta z Benátek může vést ke špičkovému hokeji,“ připomíná Šimek cestu z prvoligových Benátek nad Jizerou až do nejslavnější soutěže světa.

DAVID RITTICH MAKES AN INCREDIBLE STOP TO ROB SAAD!#Flames pic.twitter.com/IILRXg2y5r — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 8 January 2019