Nejen Voráček, Kubalík nebo Kämpf. Pražského utkání NHL se zúčastní také rozhodčí Suchánek

Jen těžko odhadneme, kolik minut stráví na ledě hokejisti Voráček, Kubalík a Kämpf při večerním zápase NHL v Praze. Jeden Čech ale bude na ledě celých 60 minut, v případě prodloužení o chvíli víc. Další českou stopou je totiž rozhodčí Libor Suchánek, který je trochu stranou mediálního zájmu. Praha 16:31 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První český a evropský rozhodčí v NHL Libor Suchánek | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě je to o hráčích. Jsem rozhodčí a ten je nejlepší, když není vidět. Takže mi to vůbec nevadí,“ řekl Radiožurnálu rozhodčí Libor Suchánek. Ale z médií zas tak vystrašený být nemusí. Je to pro něj sice druhá sezona v NHL, ale možná byste se divili, kolik toho rozhodčí zvládnou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V pražském utkání NHL nebudou Češi jen mezi hráči, ale i mezi rozhodčími. Více si poslechněte v reportáži Františka Kuny

Rozhodčí mají tempo zápasů podobné jako hráči. „Mám určitě přes 100 zápasů, takže zkušenosti nějaké jsou, už jsem si to osahal, jsem jistější ve všem,“ popsal Suchánek s tím, že původně měl v NHL podepsanou smlouvu jenom na rok.

O tom, že bude pískat utkání v Praze, ví už poměrně dlouho. „Volali mi na konci července a oznámili mi, že jsem dostal tento zápas. Byl jsem překvapený a šťastný,“ říká jediný český rozhodčí v NHL Libor Suchánek, který se stal zároveň i prvním Evropanem pískajícím nejlepší ligu.

Vylučovat hráče ho ale neuvidíte, je to rozhodčí čárový. Při společné komunikace před zápasem se ale tento rozdíl maže a naopak Suchánek mohl mít při dopoledním rozbruslení rozhodčích navrch, protože O2 arenu zná.

Hlavní hvězdou měl být Voráček. Publikum na tréninku Philadelphie ale víc zajímal maskot Číst článek

„Přišli jsme si obhlédnout stadion - je to samozřejmě pro kluky nové - podívat se, jestli je to tady stejné jako na NHL stadionech. Teď nás čeká posilovna a oběd jako normálně,“ popisoval Suchánek dopoledne v O2 areně, na sobě měl soupravu s logem pražského zápasu NHL mezi Philadelphií a Chicagem a jeho kolegové už na něj čekali.

Rozhodčí mají program společný. A to se netýká jen hracího dne tady v Praze. „Vzal jsem je trochu se podívat po centru, na Pražský hrad a Karlův most. To se jim strašně líbilo. I jídlo vyzkoušeli, takže byli spokojení,“ dodal Suchánek.

Večerní zápas NHL mezi Chicagem a Philadelphií začne ve 20 hodin a kromě Voráčka, Kämpfa a Kubalíka bude české barvy zastupovat i rozhodčí Libor Suchánek.