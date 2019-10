Česká večeře, pivo, procházka i zápas Ligy mistrů. Hokejistům Philadelphie dělá průvodce Voráček

„Samozřejmě kluci neznají Prahu tak jako já. Nějaké otázky tam byly: kam na pivo, kam zajít třeba na procházku. Takže jsem se o to postaral. Doufám, že nebudou zklamaní,“ přál si krátce po příletu do Prahy jediný Čech, který zůstal v kádru Philadelphie i pro nadcházející ročník NHL, Jakub Voráček.

I proto je tahle pražská zastávka také tak trochu v jeho režii. Třicetiletý kladenský rodák radil lidem z týmu při vybírání hotelu ale i při hledání mimohokejových aktivit.

„Ptali se mě, co dělám ve středu. Říkám, že je tam fotbal a že by bylo super, kdybych je mohl vzít lidi na fotbal. Nakonec se to podařilo, takže doufám, že Slavie urve nějaké body,“ zmiňuje na Radiožurnálu večerní domácí zápas slávistických fotbalistů v Lize mistrů s Borussií Dortmund, který si nenechá ujít nejen Voráčkova Philadelphie ale také její páteční protivník Chicago.

Hráči si tak na vlastní kůži mohou dopředu otestovat evropský styl fandění. Stadion v Edenu bude navíc vyprodaný. „Jo, z tohohle jsem nadšený. Předtím jsem na fotbalu v Evropě nikdy nebyl, navíc na tak prestižní soutěži. Bude to zážitek,“ myslí si Shayne Gostisbehere.

Právě třeba americký obránce si od Jakuba Voráčka, kterému nikdo v týmu Flyers neřekne jinak než Jake, doporučit i další věci v Praze. „Nic bláznivého. Mluvili jsme hlavně o jídle. Jake mi říkal, že to tu není jen o řízku s bramborovým salátem nebo českým chlebem,“ dodal.

Týmovou večeři vybranou Jakubem Voráčkem už mají hokejisté Philadelphie v Praze za sebou, někteří možná i noční procházku centrem a ochutnávku piva. Po volnějším dnu už budou vše směřovat k pražskému startu NHL.