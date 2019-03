NHL se po letech objeví v Česku. Philadelphia a Chicago v Praze 4. října zahájí svou sezonu

Příští sezona NHL začne 4. října v Praze. V O2 areně se utkají hokejisté Philadelphie a Chicaga. Návrat nejlepší ligy světa do české metropole oficiálně potvrdilo vedení soutěže na svém twitterovém účtu. Kluby NHL zavítají do Prahy potřetí v historii. Naposledy se v české metropoli hrály duely základní části nejslavnější hokejové soutěže v roce 2010. New York 11:07 21. 3. 2019 (Aktualizováno: 11:26 21. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Michal Neuvirth | Foto: Reuters

V dresu Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Blackhawks patří útočník David Kämpf, kterému stejně jako Neuvirthovi končí po této sezoně smlouva.

Chicago také v lednu získalo z Los Angeles práva na útočníka Dominika Kubalíka, který v současnosti hraje za tým Ambri-Piotta a jako první Čech v historii vyhrál kanadské bodování základní části švýcarské ligy.

„Bude to další velká etapa mé hokejové kariéry. Člověk si říká, že by se to někdy mohlo stát, přeje si to, ale že se to jednou opravdu povede, s tím asi moc nepočítá. Zahrát si v Praze před českými fanoušky bude něco unikátního,“ řekl pro české verzi oficiálního webu NHL Jakub Voráček, který je s příjmem 9,250 milionu dolarů nejlépe placeným českým hráčem v soutěži.

Philadelphii při cestě do Evropy čeká před zápasem v Praze kemp i ve Švýcarsku a 30. září sehraje v Lausanne přípravný duel s tamním účastníkem NLA. Blackhawks budou pobývat v Německu a 29. října budou v zápasové generálce v Berlíně jejich sokem Eisbären.

NHL také zavítá stejně jako v minulých dvou letech do Švédska a 8. a 9. listopadu se tak utkají Tampa Bay a Buffalo. Před dvěma roky se ve švédském hlavním městě představily Ottawa s Coloradem a loni v Göteborgu New Jersey s Edmontonem.

Utkání základní části NHL se v Evropě poprvé uskutečnila v sezoně 2007/08 v Londýně. V pražské O2 areně se liga premiérově představila o rok později dvěma duely mezi New York Rangers a Tampou Bay Lightning. V sezoně 2010/11 se v Praze utkala dvakrát mužstva Bostonu Bruins a Phoenixu Coyotes (dnes Arizony). Boston si tehdy zahrál i přípravné utkání proti Liberci. V září 2011 změřili Rangers v Praze síly se Spartou.

NHL se hrála v Evropě pravidelně až do roku 2011. Poté se na šest let odmlčela. Až v listopadu 2017 se ve Stockholmu utkaly ve dvou zápasech Colorado a Ottawa. Na začátku tohoto ročníku se uskutečnily přípravné souboje v Bernu a Kolíně nad Rýnem. V základní části pak v Göteborgu proti sobě nastoupily New Jersey a Edmonton. Zkraje listopadu potěšila NHL i finské fanoušky.

O návratu NHL do Prahy promluvil už počátkem listopadu komisionář Gary Bettman. Na tiskové konferenci v Helsinkách před dvěma zápasy Winnipegu s Floridou uvedl, že liga má v plánu začít sezonu v Praze a v listopadu sehrát dvě utkání ve Stockholmu. Před dvěma týdny na twitteru informoval reportér John Shannon z kanadské televize Sportsnet, že půjde o duely Philadelphie s Chicagem.