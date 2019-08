Nestihli jste si koupit lístek na říjnový zápas NHL v Praze? Můžete si ho pořídit na veřejný trénink

Utkání NHL se bude sice v libeňské hale v Praze hrát až 4. října, přípravy na něj jsou už ale v plném proudu. A fanoušci, kteří si nestihli koupit vstupenky na samotný zápas, si je mohou pořídit alespoň na veřejný trénink obou týmů a to pouze za pár stovek korun. Praha 18:20 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V říjnu by se měl v Praze v dresu Philadelphie představit také Jakub Voráček (vlevo) | Foto: Andy Marlin-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Zápas Chicaga s Philadelphií byl rychle vyprodaný, v tuto chvíli se nedá sice mluvit o tom, že by pracovníci pořádající agentury chodili po O2 areně a připravovali vše na zápas, ale i tak různé produkční práce v zákulisí pokračují.

A asi ne všichni fanoušci ví, že je možné vidět hráče na otevřeném tréninku. Ten je na programu den před zápasem, tedy 3. října. Radiožurnálu řekl více informací PR manažer pořádající agentury Live nation Petr Novák:

„Je to asi týden nebo deset dní, kdy jsme dali do prodeje vstupenky i na veřejné tréninky obou týmů. Vzhledem k tomu, že jsme se s NHL domluvili na přátelské ceně, tak jsme čekali, že o to určitě zájem bude. Zatím si tedy určitě nemůžeme stěžovat.“

Po letech je tu tak znovu možnost vidět hráče i při tréninku. Stejně tomu bylo třeba v roce 2008, kdy v Praze hráli Rangers proti Tampě. Letos se ceny vstupenky na zápas NHL pohybovaly v řádech tisíců. Lístek na otevřený trénink týmů Chicaga a Philadelphie vyjde na 390 korun a v úterý ráno bylo v dolním patře haly volných ještě 312 míst.

Fanoušci se mohou těšit také na české zástupce v dresech Philadelphie a Chicaga. V prvním jmenovaném týmu se představí jen Jakub Voráček. V minulé sezoně s ním v mužstvu působili také Radko Gudas, kterého ale tým vyměnil do Washingtonu a brankář Michal Neuvirth, který se ale v této sezoně bude prát o místo v sestavě Toronta. To v Chicagu mají smlouvu hned dva Češi David Kämpf a Dominik Kubalík.