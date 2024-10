Lauko se v přípravě na NHL blýskl gólem a asistencí a pomohl Minnesotě k výhře. Dařilo se i Zbořilovi

Jakub Lauko v přípravě na nový ročník NHL pomohl Minnesotě gólem a asistencí k vysokému vítězství 7:2 nad hokejisty Chicaga. Se stejnou bilancí zakončil zápas proti New York Rangers také obránce Jakub Zbořil, New Jersey ale podlehlo tradičnímu rivalovi 4:5. Jakub Brabenec a David Pastrňák v úterním programu shodně dvakrát asistovali. Vegas s Brabencem v sestavě porazilo Colorado 6:1, Boston vyhrál 4:1 nad Philadelphií. New York 10:05 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Lauko (94) slaví se spoluhráči | Zdroj: Reuters

Lauko po výměně z Bostonu bojuje o místo v prvním týmu Wild a příprava mu zatím vychází. Ve čtyřech zápasech, do kterých nastoupil, nasbíral tři góly a asistenci.

Proti Blackhawks naskočil ve čtvrté formaci a poprvé v dresu Minnesoty zaznamenal v jednom duelu dva body. Stačilo mu na to necelých devět minut na ledě.

Obránce Zbořil s New Jersey neodjel do Prahy, kde v pátek začne další ročník NHL. V přípravném duelu proti Rangers si tak alespoň částečně spravil chuť. Při absenci elitních beků naskočil v první obraně a blýskl se gólem a asistencí. New Jersey i přes jeho příspěvek prohrálo pátý ze šesti zápasů v přípravě.

Dařilo se i Pastrňákovi

Svůj bodový účet si v úterý otevřel Pastrňák, který dvěma nahrávkami režíroval výhru nad Philadelphií.

Český útočník si vynahradil nevydařený vstup do přípravy, v němž v duelu s Rangers nasbíral tři záporné body ve statistice plus/minus. K výhře nad Flyers jednou asistencí přispěl i Pavel Zacha.

K jednoznačnému vítězství Vegas nad Coloradem dvěma gólovými nahrávkami pomohl útočník Brabenec. Jednadvacetiletý centr asistoval u obou branek Zacha Astona-Reese. Ve středu elitní útočné formace naskočil Matyáš Šapovaliv, který ani ve svém druhém startu v přípravě nebodoval.