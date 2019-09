Rittich začal boj o pozici jedničky Calgary na výbornou. Frolík zahájil přípravu gólem

Gólman David Rittich si vedl bezchybně během svého partu v brankovišti Calgary, které se v pondělních přípravných zápasech utkalo dvakrát s Vancouverem. V domácím vystoupení Rittich do poloviny zápasu neinkasoval, gólem pomohl Flames útočník Michael Frolík, ale výhru 3:2 nakonec slavili v prodloužení Canucks. New York 9:50 17. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář David Rittich v přípravném utkání mezi Calgary Flames a Vancouverem Canucks. | Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP | Zdroj: ČTK

Sedmadvacetiletý Rittich, jehož zkušenější parťák Mike Smith zamířil po minulé sezoně k hlavnímu rivalovi do Edmontonu, odchytal téměř 33 minut.

Za tu dobu na něho mířily pouhé čtyři střely, a protože všechny pokryl, přenechával svému konkurentovi Camu Talbotovi, jenž přišel z Philadelphie, místo v brankovišti za stavu 1:0.

Před 17 465 diváky v hledišti Scotiabank Saddledome se pak blýskl také Frolík, když na začátku 36. minuty zblízka překonal Richarda Bachmana a zvýšil. Ve třetím dějství se ale probrali k životu Canucks.

Mitch Eliot nejprve odmazal nulu na jejich střeleckém účtu, Jake Virtanen v 56. minutě vyrovnal a sám pak také v čase 61:32 rozhodl. Frolík byl přes porážku vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Druhý souboj ve Victorii, který svedli ostatní hráči obou týmů, vyzněl naopak pro Flames. Calgary vyhrálo 4:3 hlavně zásluhou dvoubrankového střelce Austina Czarnika. Flames vedli zkraje třetí třetiny už 4:0, k finiši Canucks pomohl asistencí útočník Lukáš Jašek.

Úvodní přípravný duel naopak nevyšel jinému českému gólmanovi Danielu Vladařovi z Bostonu. Když na konci 31. minuty nahradil jiného mladíka Kylea Keysera, vedli Bruins na ledě New Jersey 1:0.

Záhy sice zlikvidoval sólo domácích, ale brzy poté ho překonal Jack Hughes. Právě jednička letošního draftu také rozhodla zápas v první minutě prodloužení gólem na 4:3. Vladař si ze 13 střel připsal devět zákroků, jeho spoluhráč Jakub Lauko zaznamenal asistenci.

Přihrávku si připsali i Jakub Voráček z Philadelphie a David Kämpf v dresu Chicaga, také jejich týmy se ale musely sklonit před svými soupeři.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Nashville - Florida 6:3 (0:2, 3:1, 3:0), 1. zápas

Branky: 22. a 58. Bonino, 23. Jeannot, 40. Watson, 44. Tomasino, 46. Pitlick - 7. Connolly, 18. Sceviour, 23. Hawryluk.

Nashville - Florida 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), 2. zápas

Branka: 4. Dauphin.

New Jersey - Boston 4:3 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 33. a 61. Hughes, 41. Bratt, 54. Carrick - 26. Steen (Lauko), 43. Wagner, 60. Studnicka. Daniel Vladař (Boston) odchytal 28:40 minuty, inkasoval čtyřikrát ze 13 střel a měl úspěšnost zákroků 69,2 procenta.

Montreal - New Jersey 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky: 3. Lehkonen, 9. Thompson, 58. Evans, 60. Cousins - 19. Butcher, 42. McLeod.

Washington - Chicago 4:3 v prodl. (0:1, 3:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. Riat, 28. Boyd, 29. Protas, 63. Wilson - 8. Saarela, 25. Nylander (Kämpf), 33. Boqvist.

Philadelphia - New York Islanders 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 25. J. van Riemsdyk (Voráček) - 3. Hickey, 43. Sbisa, 60. Brown.

Buffalo - Pittsburgh 5:4 v prodl. (2:1, 2:0, 0:3 - 1:0), hráno v University Parku

Branky: 6. Gilmour, 19. Sheary, 32. Jokiharju, 36. Thompson, 65. Eichel - 5. Agozzino, 41. Lafferty, 47. Johnson, 49. Haggerty.

Dallas - St. Louis 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 30. Kostin, 35. Bortuzzo.

Edmonton - Winnipeg 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 16. Neal, 40. Nugent-Hopkins.

Calgary - Vancouver 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 8. J. Gaudreau, 36. Frolík - 56. a 62. J. Virtanen, 46. Eliot. David Rittich (Calgary) odchytal 32:43 minuty, ze čtyř střel neinkasoval a měl úspěšnost zákroků 100 procent.

Vancouver - Calgary 3:4 (0:2, 0:1, 3:1), hráno ve Victorii.

Branky: 43. L. Eriksson, 58. Teves (Jašek), 60. Horvat - 14. a 33. Czarnik, 6. Dubé, 43. Andersson.