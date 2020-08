Faksa připravil gól proti Coloradu, v soupeřově brance střídal zraněného gólmana Francouz

Německý brankář opustil hrací plochu na začátku druhé třetiny, v níž vykopl střelu Denise Gurjanova a po zákroku se ihned držel za levou nohu.

Do kabiny zamířil za pomoci spoluhráče Nikity Zadorova a lékaře. Francouz zasáhl v play off do třetího utkání, v premiérovém startu ve skupině o nasazení vychytal právě Dallas a na nulu tehdy potřeboval 27 zákroků. Tentokrát pustil dvě branky z dvaceti střel.

Gólová podívaná

Na obou stranách hrály prim elitní řady, každá vstřelila po třech gólech. Skóre otevřel ve čtvrté minutě centr prní formace Dallasu Tyler Seguin, který zužitkoval výbornou přihrávku Jamieho Benna zpoza branky. Střelou z mezikruží vyrovnal Nathan MacKinnon, ale ještě v úvodní třetině odskočili Stars na 3:1.

Vedení vrátil Dallasu Blake Comeau, jehož střela skončila v brance po teči od hole bránícího Ryana Gravese. Faksa asistoval u třetího gólu Dallasu, když vyhodil ve vlastním pásmu puk o mantinel a založil tím rychlý protiútok.

Sestřih ze zápasu Colorado - Dallas:

Kotouč dojel v oblasti útočné modré čáry Benn a přihrávkou z levé strany uvolnil Alexandra Radulova, který si rozpohyboval Grubauera a bekhendem poslal kotouč mezi betony.

Brzy po příchodu Francouze snížil Gabriel Landeskog chytrým nahozením z nulového úhlu o beton Antona Chudobina. Český gólman kapituloval v polovině utkání z dorážky Radulova, ale v závěru druhé třetiny dal MacKinnon tečí kontaktní branku.

Útočník Colorada vede produktivitu play off s šestnácti body (6+10). V posledním dějství se prosadil jen Roope Hintz, který překonal Francouze střelou z pravého kruhu nad lapačku.

2. kolo play off NHL:

Západní konference (Edmonton) - 1. zápas:

Colorado - Dallas 3:5