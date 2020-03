‚Podepsal jsem smlouvu, ale nikdo neví, kdy se bude hrát.‘ Hokejista Šimek vypráví o nejistotě v NHL

Třetí sezónu v NHL má za sebou hokejový obránce Radim Šimek. Kvůli pandemii koronaviru ale byla ta poslední přerušená. I tak se reprezentační bek do Česka vrátil s novou čtyřletou smlouvou. Jenže zatím netuší, co bude se soutěží dál. Vedení NHL odložilo kvůli pandemii koronaviru letošní slavnostní vyhlášení cen i draft. New York 15:51 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Šimek | Zdroj: Profimedia

Ze San José se hokejista Radim Šimek vrátil s novou čtyřletou smlouvou. Jenže teď vůbec netuší, co bude s NHL dál.

„Podepsal jsem sice novou čtyřletou smlouvu, ale nikde není napsáno, že začne nová sezona. Liga teď navíc ztrácí dost peníze, protože nejsou zápasy, diváci, nic,“ vnímá současnou situaci Radim Šimek.

Těžký návrat a pak šok

V první sezóně za oceánem na šanci zahrát si NHL čekal marně, Ve druhé odehrál 41 zápasů. Další kvůli zranění nepřidal. O to víc se těšil na tu v pořadí třetí. Přiznává, že pro něj byla hodně těžká. Vstupoval do ní po specifické letní přípravě. Přizpůsobit se musel operovanému kolenu. První měsíc sezóny ještě nestihl.

„Když jsem pak začal hrát, tak to koleno nebylo ještě úplně optimální a v prosinci jsem musel na další operaci. Naštěstí po tom posledním zákroku se to začalo vyvíjet lépe,“ popisuje sedmadvacetiletý obránce.

To ještě netušil, jak to s NHL a vůbec sportem celosvětově dopadne. O přerušení soutěže se dozvěděl při sérii venkovních zápasů. Tým se vrátil do San José.

„Přišel nám mail, že sezona začne tak za 6 až 8 týdnů a že můžeme letět domů, takže jsme během dvou dnů vyklidili byt a začali jsme shánět letenky, abychom se vůbec dostali do Čech.“

Kontakt jen virtuální

Ve spojení s klubem je momentálně prostřednictvím sociálních sítí. Konkrétní informace ale postrádá.

„Občas kapitál Logan Couture něco napíše, ale nic konkrétního nevíme. Jsme doma, v karanténě se ženou 14 dní. Naštěstí mám alespoň doma kolo, abych se mohl udržovat v kondici, kdyby třeba zavolali, že se sezona rozjíždí.“

Uzavírá Radim Šimek o hokejové současnosti a vyčkávání, co bude nejen s NHL dál.

Radim Šimek s manželkou na dovolené: