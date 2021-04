Gudas přerušil roční gólový půst. Rittich má za sebou premiérový start za Toronto, prohře ale nezabránil

Hokejový obránce Radko Gudas skóroval v NHL po více než roce a svou trefou pomohl Floridě na ledě Dallasu k výhře 3:2 v prodloužení. Třetí brankou sezony přispěl David Krejčí k vítězství Bostonu 3:2 po samostatných nájezdech nad Buffalem. David Rittich chytal poprvé za Toronto a kryl 25 střel, ale neodvrátil prohru s Calgary 2:3 v prodloužení. New York Rangers i díky asistenci Filipa Chytila uspěli v New Jersey 3:0. New York 7:22 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Gudas přišel do Floridy před sezonou z Washingtonu, ve kterém dal poslední branku 7. ledna 2020. Český obránce, který je v soutěži na druhém místě v počtu hitů, ukončil gólový půst i trochu kuriózním způsobem, jakým dostal tým ve 23. minutě do vedení 2:1. Gudas vystřelil od modré čáry, puk trefil v pravém kruhu hokejku Rhetta Gardnera a obloučkem zapadl od břevna do branky. Dallas ve třetí třetině vyrovnal, ale v prodloužení rozhodl o výhře Panthers Frank Vatrano.

Boston se v souboji s nejhorším týmem soutěže nadřel na výhru. Krejčí sice vyrovnal ve čtrnácté minutě z dorážky na 1:1 a v úvodu druhé třetiny otočil Craig Smith. Buffalo si ale trefou Rasmuse Dahlina vynutilo prodloužení a dalo v něm i gól, který nebyl pro vysokou hůl uznán. Bruins rozhodli až v nájezdech, které proměnili Charlie Coyle a Jake DeBrusk. David Pastrňák počtvrté za sebou vyšel naprázdno a Daniel Vladař, který minule inkasoval osm gólů, sledoval zápas ze střídačky.

Rittich nastoupil v premiéře proti Calgary, odkud byl před dvěma dny do Toronta vyměněn. Jeho bývalí spoluhráči jej překonali už v páté minutě, v níž Juuso Välimäki otevřel skóre do odkryté branky. Český gólman inkasoval podruhé po 34 sekundách druhé třetiny, po efektní souhře neměl nárok na střelu Eliase Lindholma. Toronto i podruhé vyrovnalo, ale v čase 60:36 zařídil Flames bonusový bod Johnny Gaudreau, který oklamal Ritticha forhendovým blafákem.

Výsledky NHL: Boston - Buffalo 3:2 po nájezdech, Washington - Philadelphia 6:1, Dallas - Florida 2:3 v prodl., Toronto - Calgary 2:3 v prodl., Nashville - Tampa Bay 7:2, New Jersey - NY Rangers 0:3